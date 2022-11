Revue de la semaine 45 : Dimensity 9200 est là, Infinix Zero 5G 2023 officiel

Une autre semaine dans les livres, regardons les meilleures histoires des sept derniers jours. Le Xiaomi 13 va tout plat. Le nouveau design a été révélé dans les rendus et nous avons également des dimensions – 152,8 x 71,5 x 8,3 mm. La bosse de la caméra l’amène à 10,3 mm d’épaisseur. Le téléphone fonctionnerait également sur la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de dernière génération.

Nous avons également vu des rendus du Xiaomi 13 Pro et il a le langage de conception actuel de Xiaomi avec un cadre mince et profilé et des panneaux de verre incurvés de chaque côté. Le Xiaomi 13 Pro devrait embarquer le même capteur IMX989 1″ que le 12S Ultra. La série 13 pourrait être lancée dès décembre.

Le Leica Leitz Phone 2 a été dévoilé au Japon. Le nouvel appareil partage son matériel clé avec le Sharp Aquos R7 mais offre une conception plus robuste avec des côtés en métal texturé, la marque Leitz et un capuchon en métal pour la caméra arrière. Le dos a le même appareil photo principal de 47 MP avec un capteur de 1″. Le capteur développé conjointement par Sharp et Leica apporte un objectif Leica Summicron à sept éléments avec une ouverture F/1.9 et une distance focale de 19 mm.

Google a annoncé ses offres Black Friday pour les Pixel 7, 7 Pro et 6a. Voici le récapitulatif. Le Pixel 7 sera de 100 $ à 499 $, le Pixel 7 Pro sera de 150 $ à 749 $. Le téléphone le moins cher que vous pouvez obtenir de Google le Black Friday reste le Pixel 6a, qui descendra à 299 $ par rapport à son prix habituel de 449 $.

L’Infinix Zero 5G 2023 est devenu officiel avec une puce Dimensity 1080, un écran LCD IPS de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un appareil photo principal de 50 MP. Le mot est toujours sur les prix et la disponibilité.

MediaTek a annoncé le Dimensity 9200. La puce est construite sur le nœud N4P 4 nm de TSMC et possède un cœur Cortex-X3 qui fonctionne aussi vite que 3,0 GHz, 3 cœurs Cortex-A715 qui vont à 2,85 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 1,8 GHz pour Efficacité. La puce prend en charge 5G Sub-6 GHz, mmWave, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3, ainsi que USB 4.0. Les premiers téléphones alimentés par Dimensity 9200 devraient être lancés d’ici la fin de 2022, soit dans moins de deux mois à ce stade.

Le Realme 10 est l’autre annonce de la semaine avec une puce Helio G99, un AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un appareil photo principal 50MP JN1 qui est en quelque sorte une rétrogradation par rapport au Realme 9 et une batterie de 5 000 mAh. Le Realme 10 sera bientôt disponible, à partir de 230 $ pour le modèle 4/64 Go.

Consultez la liste complète des meilleures histoires ci-dessous et à la semaine prochaine!

