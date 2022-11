Revue de la semaine 44: Huawei Pocket S devient le pliable le moins cher alors que les références prometteuses de Dimensity 9200 fuient

Encore une semaine de moins, récapitulons. Le MediaTek Dimensity 9200 a déployé des muscles impressionnants sur AnTuTu et GFXBench, en particulier sur le plan graphique. Il a réussi à surpasser tous les chipsets actuels, y compris l’Apple A16 Bionic, bien que les comparaisons multiplateformes soient rarement une bonne idée.

Xiaomi a annoncé la semaine dernière la série Redmi Note 12 et la première vente s’est très bien déroulée. Les quatre téléphones ont marqué 350 000 commandes lors de la première vente flash, épuisant l’inventaire initial.

Pendant ce temps, Xiaomi a présenté un prototype avec deux des capteurs de type 1 pouce du Xiaomi 12S Ultra – l’un est le même que sur le 12S Ultra, avec un objectif, l’autre est sans objectif et peut fixer le verre à monture Leica M sur le dessus ! Il faut un adaptateur et ça rend le tout encombrant mais c’est un téléphone à objectifs interchangeables ! Il y a de fortes chances que nous ne voyions pas ce prototype arriver sur les étagères – le prochain Xiaomi 13 Pro aurait également un capteur de 1″, peut-être qu’une édition spéciale de cet appareil serait plus appropriée.

Huawei a annoncé le Pocket S – le pliable le moins cher à ce jour à 5 988 CNY (820 $/830 €) (bien que vous trouviez actuellement le Galaxy Z Flip4 moins cher sur le marché noir). Le Pocket S destiné à la Chine est une variante édulcorée du P50 Pocket avec des caméras moins impressionnantes et un chipset Snapdragon 778G.

Ce sont quelques-unes des histoires clés de la semaine, consultez ci-dessous pour la liste complète! À la semaine prochaine!

La Pixel Watch est la première montre portable de Google, mais vaut-elle le prix ?



MediaTek a prévu un événement le 8 novembre pour dévoiler sa prochaine puce phare, nous en saurons donc plus sur le 9200 la semaine prochaine.



Le montant comprend les quatre versions – Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ et Note 12 Explorer.



L’appareil a une configuration de caméra déclassée mais conserve l’empreinte.



Il s’agit d’un hybride smartphone/appareil photo sans miroir doté d’un second capteur 1″ et d’un système de montage pour les vrais objectifs Leica.



Le prochain appareil Galaxy à petit budget devrait arriver au quatrième trimestre.



Le dernier appareil nova apporte un écran LCD IPS de 6,52 pouces et une charge de 22,5 W.



Xiaomi veut apporter son meilleur capteur au marché mondial grand public.



Le Snapdragon 8 Gen 2 devrait être officialisé au Snapdragon Summit ce mois-ci.



Il s’agit du Nokia 2760 Flip avec une radio FM et de nouvelles couleurs.



Le Realme 10 sera lancé le mercredi 9 novembre.



Le mode lumière a récemment été ajouté aux pliables Galaxy Z 2022. Il donne la priorité à la durée de vie de la batterie et au fonctionnement à froid par rapport aux performances absolues.



Si vous en achetez un ce mois-ci, vous obtiendrez une paire gratuite de FreeBuds Pro 2, ainsi que plusieurs abonnements gratuits.



Les deux appareils ne sont disponibles qu’en Chine jusqu’à présent.







La société a également confirmé qu’elle disposera de 8 Go de RAM à bord.



Environ 3 700 personnes seront licenciées.



Le Pixel 6 Pro a survécu au test de pliage dans la vidéo de JerryRigEverything de l’année dernière. Le modèle 2022 s’en sort moins bien.



La mise à jour pour les propriétaires américains intervient une semaine seulement après le déploiement mondial.



Le modèle 4G apportera le chipset Helio G99 de MediaTek.



Le prochain produit phare iQOO devrait également apporter une caméra principale de 50 MP.



Tipster suggère que la puce MariSilicon X a été améliorée pour la série Find X6.



Les téléspectateurs américains peuvent s’abonner à Showtime, Paramount +, Starz, AMC +, Epix, Shudder et plus à partir d’aujourd’hui. Il y a plus à venir, y compris le NBA League Pass.



Le téléphone présente des motifs du célèbre tableau Nuit étoilée de Van Gogh.