Revue de la semaine 43 : les débuts de la série Redmi Note 12, le Galaxy S22 obtient One UI 5

Encore une semaine de moins, récapitulons. La série Redmi Note 12 a été la plus grande histoire cette semaine. Il comprend le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12 Pro+ et le Redmi Note 12 Explorer.

Les 12 Pro, Pro + et Explorer intègrent tous des puces MediaTek Dimensity 1080, tandis que le vanilla 12 s’appuie sur un Snapdragon 4 Gen 1. Tous les quatre ont des écrans AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz. Tous les quatre, sauf l’Explorer, ont des batteries de 5 000 mAh. La charge varie selon les téléphones, le 12 prend en charge 33 W, le 12 Pro 67 W, le Pro+ 120 W, tandis que l’Explorer recharge sa batterie de 4 300 mAh en seulement 9 minutes (annoncé) à 210 W.

Les caméras sont un autre point de différence. Le Redmi Note 12 dispose d’un appareil photo large de 48MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. Le Redmi Note 12 Pro a une macro large de 50MP, ultra large de 8MP et 2MP. Le Pro + et l’explorateur remplacent l’appareil photo large par l’appareil photo Samsung ISOCELL HMX 200MP.

Le Redmi Note 12 Explorer sera mis en vente en Chine le 31 octobre, tandis que les trois autres téléphones suivront le 1er novembre.

vivo a détaillé les mises à niveau de la caméra de la prochaine série X90 sans réellement révéler les spécifications de la caméra. Développée par vivo elle-même et son partenaire Zeiss, la série X90 se concentrera sur l’amélioration de la photographie de portrait et de nuit. Le moteur de qualité d’image ultra-clair est un algorithme de super-résolution qui utilise un modèle virtuel de l’objectif pour récupérer environ 35 % des informations perdues en raison d’imperfections optiques. Un mode multi-images est disponible pour améliorer encore plus la qualité de l’image et la plage dynamique. Ceci est particulièrement utile pour un objectif périscope.

Le système suivant est dédié à la photographie de portrait et est lui-même divisé en trois parties. La première partie tente de comprendre la scène et détecte jusqu’à 103 points caractéristiques sur le visage et prend également en compte la pose du sujet. Les deux parties suivantes divisent le travail – l’une traite du sujet et applique des filtres de beauté d’apprentissage automatique, l’autre ajuste l’arrière-plan en réglant plusieurs cadrans (flou, ton, luminosité, etc.).

Il existe un autre système dédié, celui-ci utilisé pour la photographie en basse lumière. La sensibilité maximale a été doublée et l’appareil photo peut atteindre 102 400 ISO. Le système est assez bon pour capturer une photo d’un ciel nocturne étoilé sans trépied ou une longue exposition, dit vivo.

Une grande partie du traitement est gérée par un nouveau moteur d’accélération, ce qui semble être un successeur du V1 ISP. Il a été développé en interne et accélère les tâches d’apprentissage en profondeur et de vision par ordinateur, il combine les approches traditionnelles des FAI avec des solutions modernes basées sur l’IA. Nous ne pouvons pas attendre la série X90.

Samsung a lancé la mise à jour One UI 5 et Android 13 de la série Galaxy S22. La société a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités de personnalisation, à la fois automatiques et manuelles, pour donner à votre téléphone (et à votre montre) l’apparence que vous souhaitez. Il existe également des améliorations pratiques telles que des widgets empilés pour économiser de l’espace sur votre écran d’accueil. Samsung apportera la mise à jour One UI 5 à tous les appareils éligibles des séries Galaxy S et Z, ainsi qu’à de nombreux Galaxies de la série A d’ici la fin de l’année.

