Revue de la semaine 42 : Nouveaux iPads, encore plus de rumeurs sur la série Galaxy S23

Les gros titres de cette semaine ont été dominés par la gamme iPad d’Apple. Les iPad Pro 11″ et 12,9″ ont été mis à jour avec le dernier processeur Apple M2. La paire d’ardoises prend également en charge le survol Apple Pencil, ce qui signifie qu’ils détecteront le stylet à partir de 12 mm au-dessus de l’écran. Pendant ce temps, Blackmagic Design a confirmé que son logiciel de montage vidéo extrêmement populaire DaVinci Resolve fait le chemin vers l’iPad dans sa version Studio gratuite et payante.

L’autre annonce d’iPad concernait l’iPad de 10e génération. Plus un iPad Air repensé qu’un remplacement d’iPad vanille, le nouvel iPad de 10e génération a un écran plus grand de 10,9 pouces, un design plus fin, un chipset A14 plus rapide, USB-C et un prix plus élevé. En parlant de cela, Apple a augmenté les prix de l’iPad mini en Europe et dans d’autres régions, n’épargnant que les États-Unis et le Canada. Certains pays ont vu les prix grimper jusqu’à 20 %.

Sur une dernière note d’Apple, la société aurait réduit la production de l’iPhone 14 Plus en raison d’un faible intérêt. Mais ne vous sentez pas mal pour Apple, le 14 Pro ne coûte que 100 $ de plus, tandis que le Pro Max coûte 200 $, ce qui signifie que la plupart des gens ont probablement payé plus pour obtenir un meilleur iPhone.

La série Galaxy S23 s’annonce comme une mise à jour très progressive. Surtout pour les modèles non-Ultra, qui conserveraient les écrans non-LTPO avec la même taille et la même résolution, les mêmes configurations de caméra mais gagneront la conception de caméra trop minimaliste de l’Ultra et obtiendront une légère bosse de batterie.

Quant au Galaxy S23 Ultra, il utilisera la puce Snapdragon 8 Gen 2 et c’est à peu près tout. Pourquoi jouer avec une formule de travail?

Enfin, il a été signalé que OnePlus supprimerait le Pro de sa convention de dénomination et que le prochain produit phare de la société ne serait que le OnePlus 11. Si la rumeur se concrétise, cela signifierait que la société maintiendra la tendance à ne pas publier de deuxième téléphone à côté de son Produit phare H1, comme il l’a fait avec 10 Pro.

C’est tout pour cette semaine. Rester dans les parages!

Nouveau design, nouveau chipset, nouvelle batterie, mais c’est peut-être là que les mises à niveau se terminent.



L’ancien iPad d’entrée de gamme traîne, maintenant le prix d’entrée bas.



Ceci est un aperçu des performances que nous pouvons attendre de la prochaine puce phare de Qualcomm, qui a une configuration CPU inhabituelle.



Vous pouvez acheter un Pixel 7 ou 7 Pro avec un crédit d’échange et obtenir une carte-cadeau. Les Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4 et S22 Ultra bénéficient de réductions si vous signez avec un opérateur.



Cela signifie-t-il qu’il n’y a plus de versions vanille OnePlus ?



Ils confirment les rumeurs que nous avons jusqu’à présent.



Comprend également une connectivité plus rapide et de nouvelles fonctionnalités de caméra.



Un boîtier plus intelligent, de meilleures performances de suppression active du bruit et une bien meilleure qualité sonore.



Les appareils exécutant le nouveau logiciel devraient apparaître en 2023.



La gamme viendra avec “deux technologies majeures”, quoi que cela signifie.



Le Xiaomi 12S Ultra est un téléphone avec appareil photo et sa conception vous le fait savoir. Le Xiaomi 13 Pro devrait utiliser le même capteur IMX989 1″ que l’Ultra.



L’encoche est dedans, le bouton d’accueil TouchID est sorti – le prochain iPhone SE passera à l’ère FaceID des iPhones.



Cette édition spéciale apporte des sensibilités de conception de voitures de luxe au monde des smartphones et cible un jeune public.



Le modèle Plus suivra-t-il les traces de la Mini ?



La mini tablette coûte le même prix qu’à son lancement aux États-Unis et au Canada, mais elle est soudainement devenue plus chère en Europe et en Asie.



Ils sont plus légers que les oreillettes (1) et ont été largement testés pour leur confort.



Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 octobre.



La mise à jour s’applique uniquement à la version d’aperçu non liée à la sécurité.



Un nouveau GPU est également attendu.



L’écran OLED flexible peut passer de 5 pouces à 6,5 pouces en appuyant sur un bouton.



Ajoute également la prise en charge des réseaux maillés HDR10 + et Thread.



Les premières spécifications rumeurs apparaissent en ligne.



Six semaines après la disponibilité de la série iPhone 14, les temps d’attente ont considérablement diminué – les 14 et 14 Plus sont disponibles avec une livraison le lendemain dans certaines régions.



Le téléphone est déjà en vente libre au Mexique.