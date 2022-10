Revue de la semaine 41 : rumeurs S23, iPhone passant à USB-C en 2023, Tecno Pova 4/4 Pro officiel

Bienvenue à la fin de la semaine 41 et au récapitulatif de ses temps forts. Commençons par quelques fuites de la série Galaxy S23. Le plus petit de la série, l’homonyme Galaxy S23 conservera l’écran de 6,1 pouces mais la batterie passera à 3 900 mAh. Le Galaxy S23 Ultra s’en tiendra à une unité de 5 000 mAh.

Samsung a annoncé officiellement qu’il abandonnerait la mise à jour du micrologiciel OneUI 5 pour la série Galaxy S22 d’ici la fin octobre. Maintenant, il y aura un décalage horaire en fonction du marché, mais c’est toujours une excellente nouvelle – Samsung a publié la précédente mise à jour majeure en novembre de l’année dernière.

Tecno a présenté la série Pova 4 avec les Pova 4 et 4 Pro. Les deux partagent le chipset Helio G99 et une batterie suffisante de 6 000 mAh et le Pro ajoute un écran OLED et une charge plus rapide de 45 W. Le Pova 4 et le Pova 4 Pro ne seront disponibles qu’au Bangladesh pour le moment, mais nous nous attendons à ce que le duo arrive bientôt sur d’autres marchés.

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que l’iPhone passerait à l’USB-C en 2023. Cela rendrait Apple conforme au mandat de l’UE selon lequel tous les appareils électroniques portables utilisent l’USB-C à partir de l’automne 2024 un an plus tôt.

Pour en revenir à cette année, OnePlus annoncera le Nord N300 en novembre avec un écran à 90 Hz, une charge filaire de 33 W et un prix inférieur à 300 $.

Vous pouvez consulter la liste complète des meilleures histoires de la semaine ci-dessous. A la prochaine !





Il aura une charge de 3 900 mAh.



Cela pourrait signifier un arrêt des ventes sur plusieurs marchés.



L’analyste estime que l’objectif ultime d’Apple est de fabriquer des appareils qui n’utilisent que la charge sans fil (c’est-à-dire inductive).



Le Dimensity 1080 obtient également des capacités de photographie renforcées.



Le firmware arrivera sur la série Galaxy S22 d’ici la fin du mois, avec des variations du marché.



Les deux téléphones sont annoncés pour le marché bangladais avec les chipsets Helio G99.



Plus de détails sur ses capacités ont été révélés.



Connectivité 5G, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un prix inférieur à 300 $.



On ne sait pas s’il aura Face ID.



Il s’agit de la même taille de cellule de batterie que sur le S22 Ultra.



Le téléphone a été lancé en Inde la semaine dernière. Il dispose d’un écran OLED de 6,6″ 120 Hz (HDR10+), de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et d’une grande batterie de 5 000 mAh.



L’événement Microsoft de mercredi a apporté de nouveaux appareils Surface.



Apple a précédemment confirmé qu’il ignorera iPadOS 16 et publiera directement iPadOS 16.1 pour les utilisateurs.



Les informations précédentes suggéraient que le dernier chipset Google utilisait un processus de 4 nm.



Cela pourrait être pour n’importe lequel des téléphones Redmi K60.



Le téléphone couvre toutes les bases, y compris une grande batterie de 5 000 mAh pour des heures et des heures de streaming YouTube.



Le téléphone aura trois caméras à l’arrière.



Selon les rumeurs, le Find X6 Pro comporterait trois caméras arrière de 50 MP.



Apple déploie la mise à jour sur iPhone 8 et versions ultérieures.



Ce sera probablement une version personnalisée du Galaxy Z Fold4 pour la Chine.



Nous avons sélectionné les meilleures offres pour les téléphones Apple, Samsung, Google, Sony, OnePlus et Xiaomi lors de la vente Prime Early Access de deux jours d’Amazon.



Stock limité et pas de variante 512 Go pour l’Europe.



Le téléphone à clapet Moto a un matériel plus avancé, mais il sera difficile de justifier un prix plus élevé que le concurrent établi.