Revue de la semaine 40 : les séries Pixel 7, Pixel Watch et Xiaomi 12T annoncées

La première semaine d’octobre est terminée et nous avons toutes les grandes nouvelles couvertes dans notre récapitulatif hebdomadaire.

OnePlus a donné le coup d’envoi lundi avec sa Nord Watch. Il contient un écran rectangulaire AMOLED de 1,78 pouces avec une résolution de 368 x 448 px, un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur SpO2 et un suivi du sommeil. Vous obtenez plus de 100 modes de suivi sportif et la durée de vie de la batterie est évaluée à 30 jours avec une utilisation normale. Le prix est fixé à 4 999 INR (60 $).

Xiaomi a suivi en annonçant ses Xiaomi 12T et 12T Pro aux côtés de la tablette Redmi Pad. Le 12T Pro reçoit le dernier chipset phare de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 aux côtés d’un appareil photo principal de 200 MP (Samsung ISOCELL HP1) et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W. Le Xiaomi 12T standard apporte un SoC Dimensity 8100 Ultra aux côtés d’un appareil photo principal de 108MP et de la même batterie et des mêmes vitesses de charge que son frère Pro. Xiaomi 12T commence à 600 € pour la version 8/128 Go tandis que le 12T Pro monte à 750 € pour la même RAM et le même stockage.

Redmi Pad est une tablette Android 12 de 10,6 pouces avec le chipset Helio G99 de MediaTek. L’écran LCD IPS avec une résolution de 1200 x 2000 pixels arbore un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra selfie de 8 MP. La tablette apporte quatre haut-parleurs, une batterie de 8 000 mAh et une charge de 18 W. Le prix commence à 279 € / 12 999 INR pour la version 3/64 Go.

Oppo a annoncé ses A77 avec un chipset Snapdragon 680, un écran 90Hz et un appareil photo 50MP. Huawei nova 10 SE est livré avec un corps mince, une charge Snapdragon 680G et 66W.

Infinix a dévoilé le Zero Ultra avec un appareil photo principal de 200 MP (capteur Samsung HP1), un chipset Dimensity 920 et une batterie de 4 500 mAh avec 180 W Thunder Charge. Le prix commence à 520 $. Infinix Zero 20 a également vu la lumière du jour emballer une première caméra selfie 60MP, un chipset Helio G99 et un capteur principal Samsung ISOCELL HM2 108MP. Le prix est fixé à 275 €.

Jeudi appartenait à Google et sa série Pixel 7. Les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro sont des améliorations de la série Pixel 6 de l’année dernière, la grande mise à jour étant le nouveau chipset Tensor G2. Le Pixel 7 Pro reçoit un nouveau module téléobjectif 48MP à grossissement optique 5x tandis que l’ultra large 12MP gagne désormais la mise au point automatique et peut également servir de caméra macro.

Pixel 7 obtient un écran AMOLED de 6,3 pouces légèrement plus petit avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz tandis que le plus grand Pro a un LPTO AMOLED de 6,7 pouces rafraîchissant à 120 Hz. Les deux téléphones se chargent à 20 W avec le Pixel 7 doté d’une batterie de 4 355 mAh tandis que le 7 Pro dispose d’une cellule de 5 000 mAh. Le petit Pixel commence à 600 $/650 € tandis que le 7 Pro coûte 900 $/900 €.

Pixel Watch a également été annoncé sur scène – il apporte le suivi sportif Fitbit combiné à WearOS de Google dans un boîtier élégant de 41 mm avec un écran AMOLED rond de 1,2″. Il suit votre fréquence cardiaque, vos niveaux de SpO2, votre sommeil et votre stress ainsi que l’autonomie de la batterie toute la journée pour 350 $/380 € (Wi-Fi uniquement) et 400 $/430 € pour le modèle LTE.

Apple iPhone 14 Plus a finalement été mis en vente, près de trois semaines après son annonce. Nous avons vu des conceptions divulguées d’étuis Samsung Galaxy S23 montrant la conception présumée des téléphones. Il semble qu’Apple ignorera son événement en personne pour ses prochains modèles de MacBook et d’iPad Pro et aura plutôt un lancement en ligne directement sur sa page d’accueil.

Ce sont les plus grandes histoires de la semaine 40. À la semaine prochaine.

Le wearable arrive en Inde, d’autres marchés restent à annoncer.

Ils se ressemblent pour la plupart, bien qu’il y ait quelques changements à l’intérieur et à l’extérieur. Les précommandes commencent aujourd’hui avec une montre Pixel Watch ou Pixel Buds Pro gratuite en bonus.

Le Galaxy A53 actuel utilise un capteur 64MP.

Et un chipset Dimensity 8100-Ultra. En dehors de cela, les téléphones sont similaires avec des batteries de 5 000 mAh prenant en charge une charge de 120 W et des écrans AMOLED 120 Hz 12 bits.

Les smartphones de la série S23 ont été certifiés 3C le mois dernier avec des chargeurs de 25 W.

Zero Ultra apporte un capteur Samsung HP1 de 200MP et une charge de 180W tandis que le Zero 20 dispose d’une première caméra slefie de 60MP avec OIS et autofocus.

Le Tensor G2 ne devrait pas voir d’améliorations majeures des performances du processeur.

Le prochain vaisseau amiral apportera les mêmes dimensions mais avec une bosse de caméra légèrement modifiée.

La montre intelligente GPS multisports haut de gamme d’Amazfit.

Toutes les couleurs des deux téléphones, ainsi qu’un aperçu du schéma de contrôle des téléphones et de la montre.

Il n’y a plus vraiment grand-chose pour nous surprendre maintenant.

Le portable arrive avec les paiements Google Wallet et l’intégration Fitbit.

Commence à 10h HE (14h UTC).

La société révèle lentement plus de détails sur le futur appareil.

La montre a un corps en acier inoxydable avec un verre bombé GG5 et vous pouvez personnaliser son look avec différents bracelets.

Ouvrir le point de vente demain à 10h.

Le Smart Band 7 Pro est livré avec un GNSS intégré et offre jusqu’à 12 jours d’autonomie.

Un opérateur en Allemagne fournira les Buds Pro avec le Pixel 7 et la Pixel Watch LTE avec le Pixel 7 Pro.

Ce n’est pas un tout nouveau smartphone, cependant.

L’appareil sera d’abord lancé en Allemagne.

Voici les prix des derniers téléphones et de la première smartwatch de Google. Vous pouvez même obtenir la montre gratuitement en commandant un Pixel 7 Pro.

Apple annoncera plutôt les nouveaux MacBook, iPad et Apple TV sur son site Web.

Le téléphone fonctionne sur Snapdragon 680, qui est un chipset LTE uniquement.