Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. La plus grande histoire de la quatrième semaine de 2021 a été le dévoilement de l’Oppo A55 5G en Chine. Basé sur un chipset Dimensity 700, un écran LCD HD + IPS de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh. Il coûte 1599 CNY (environ 245 $ / 200 €) en Chine et nous prévoyons qu’il sera bientôt lancé dans le monde entier.

Xiaomi a clôturé la semaine avec quelque chose de vraiment incroyable. La technologie Mi Air Charge promet de pouvoir charger sans fil un téléphone à une distance de «plusieurs mètres». Fournir jusqu’à 5 W à plusieurs appareils pendant que vous les utilisez, que vous vous promenez ou même lorsqu’il y a des objets sur le chemin. Les smartphones doivent être équipés d’un «réseau d’antennes miniaturisé avec une« antenne balise »et un« réseau d’antennes de réception »intégrés.» Le smartphone dispose de 14 antennes pour convertir un signal d’onde millimétrique émis par la pile de chargement. Le signal est converti en énergie électrique via un circuit redresseur.

Huawei serait en pourparlers pour vendre ses séries P et Mate à un consortium, soutenu par le gouvernement de Shanghai. Cela vient après que Huawei a déchargé sa division Honor. Huawei a vendu 50 millions de téléphones de moins en 2020 qu’en 2019.

Deux téléphones ont fui cette semaine, montrant des caméras périscopes. Le Xiaomi Mi 11 Pro a présenté une caméra quadruple, y compris un zoom optique 10x via un objectif périscope. Nous nous attendons à ce que le Mi 11 Pro ajoute un OLED 1440p 120 Hz de 6,81 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz et un chipset Snapdragon 888.

L’autre téléphone qui a fui était le Sony Xperia 1 III, qui semble inclure une sorte de périscope qui lui est propre. Sinon, le Xperia 1 III semble conserver son design plat et haut et ira probablement avec un panneau OLED 4K amélioré de 6,5 pouces à l’avant.

Telles étaient les principales histoires de la semaine. La liste complète est ci-dessous. À la semaine prochaine!

L’appareil est livré avec une mémoire de 6/128 Go et un prix de 1599 CNY (245 $).



Le film a été retardé à près de deux ans après sa date de début originale.



La nouvelle technologie de l’entreprise vous permettrait de charger un appareil pendant que vous l’utilisez ou que vous vous promenez.



La nouvelle fonction de smartwatch pourrait vous permettre de vérifier la glycémie sans avoir à vous piquer les doigts.



Les utilisateurs de Galaxy Watch3 et Watch Active2 pourront bientôt suivre leurs signes vitaux directement à partir de leurs poignets.



Les pénuries de composants ont interrompu la production, ce qui pourrait relancer les deux séries premium de la même manière qu’elle a aidé Honor.



Cependant, un fuiteur pointe vers une conception alternative et dit que l’appareil photo 108 MP du Mi 11 sera remplacé par un capteur 50 MP.



Le téléphone pourrait arriver en tant que concurrent direct de l’iPhone 12 mini, mais des sources japonaises disent le contraire.



Le téléphone est destiné à servir de moniteur externe 4K HDR pour votre appareil photo professionnel Sony.



Pas la meilleure performance d’un téléphone phare centré sur la caméra.



Il sera alimenté par le SoC Snapdragon 720G.



Il consomme 16% moins d’énergie et est également doté d’une luminosité améliorée.



Les derniers téléphones et accessoires Magsafe doivent être à au moins six pouces de l’implant cardiaque.



La conception est par ailleurs inchangée – tous les côtés plats et angles à 90 °. Sony conservera le jack 3,5 mm et la fente microSD dont nous avons profité sur le Mark II.



L’iPhone 12 sera fabriqué en Inde à partir de ce trimestre, le Vietnam recevra des iPad et HomePod mini.



Les poursuites font suite à celles déposées en Belgique et en Espagne l’année dernière et visent 60 € par acheteur d’un iPhone 6 ou 6s (y compris les versions Plus).