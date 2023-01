Revue de la semaine 4: les prix de la série Galaxy S23 révélés, des échantillons d’appareils photo arrivent

La semaine prochaine, nous assisterons enfin au dévoilement de la série Galaxy S23 aux côtés des ordinateurs portables Galaxy Book3. Mais pour l’instant, c’est le retour aux fuites régulières alors que nous récapitulons les histoires de la semaine dernière.

Le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra seront tous légèrement plus chers que leurs prédécesseurs (seul le prix indien de départ du Galaxy S23+ est inférieur à celui du S22+ de l’année dernière, mais ce n’est pas officiel).

Nous avons vu un déballage du Galaxy S23 Ultra, qui n’a fait que réaffirmer ce que nous savions déjà – le téléphone est livré sans chargeur ni câble. Nous avons également obtenu des échantillons de caméras, présentant les capacités du mode nuit du capteur 200MP et les capacités de zoom des caméras 3x et 10x. Quelques vidéos 4K et 8K ont complété les fuites de caméras.

Corning a confirmé que la série Galaxy S23 sera le pionnier de Gorilla Glass Victus 2.

Motorola a annoncé 5 téléphones cette semaine. Les plus intéressants du groupe, les Moto G73 et Moto G53, ont des écrans 5G, 120 Hz, des caméras 50MP et des batteries 5 000 mAh. Le Moto G73 sera disponible pour 300 € en une seule configuration (8/256 Go). Le Moto G53 sera moins cher à 250 €, c’est avec une mémoire de 4/128 Go, qui est la seule option actuellement répertoriée sur le site officiel de Motorola.

Le Moto G23 et le Moto G13 partagent le même écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi que le même appareil photo principal de 50 MP à l’arrière. Les deux ont également des batteries de 5 000 mAh. Le Moto G23 est disponible dans les couleurs Matte Charcoal, Pearl White et Steel Blue et est au prix de 230 € en Europe. Le Moto G13 est disponible dans les couleurs Matte Charcoal, Blue Lavender et Rose Gold au prix de 180 €.

Le Moto E13 dispose d’un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d’une batterie de 5 000 mAh et fonctionne sous Android 13 (édition Go). Il coûte 120 €.

OnePlus présentera les OnePlus 11, OnePlus 11R, ainsi que le OnePlus Pad, les OnePlus Buds 2 Pro, le clavier OnePlus et le téléviseur OnePlus Q2 Pro 65 pouces le 7 février.

À la semaine prochaine!

