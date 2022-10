Revue de la semaine 39 : le Redmi Note 11R est là, les rumeurs sur le Pixel 7 se réchauffent la dernière semaine

Une autre semaine plus tard, alors revenons sur les plus grands événements de celle-ci.

Cette semaine a vu l’annonce du Redmi Note 11R. Il contient une puce Dimensity 700, un écran LCD IPS 1080p de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh. Il s’agit essentiellement d’un Poco M4 5G renommé. Le Redmi Note 11R est désormais en vente en Chine, à partir de 1 099 CNY pour le modèle 4/128 Go.

Infinix a taquiné le Zero Ultra – un téléphone avec un appareil photo 200MP et une charge de 180W. Il aura un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz, un chipset Dimensity 920 et 8 Go de RAM.

Cette semaine a apporté des rendus de toute la gamme Galaxy S23 et il semble que nous obtenons le même Galaxy S23 Ultra que le S22 Ultra, tandis que les Galaxy S23 et S23+ perdront leur dernière conception de panneau arrière et commenceront également à ressembler au Galaxy S22 Ultra. La beauté est dans l’œil du spectateur et tout ça.

La semaine prochaine, c’est l’événement Pixel de Google au cours duquel nous allons voir le Pixel 7, le Pixel 7 Pro, ainsi que la nouvelle Pixel Watch. Ainsi, les derniers jours ont vu un certain nombre d’histoires liées à Pixel.

Nous avons confirmé les prix du Pixel 7 et de la Pixel Watch – le Pixel 7 coûtera le même prix que le Pixel 6 au lancement (649 €/599 $/599 £), tandis que la Pixel Watch coûtera 339 £/379 €.

Toujours le 4 octobre, Xiaomi dévoilera les Xiaomi 12T, 12T Pro, la tablette Redmi Pad et les écouteurs Redmi TWS. Le Xiaomi 12T aura une puce Dimensity 8100 Ultra, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W. Le 12T Pro bascule la puce sur le Snapdragon 8+ Gen 1, fait passer l’appareil photo à 200MP, tandis que la batterie et la charge sont les mêmes.

Ce sont les histoires clés de cette semaine, mais vous pouvez trouver la liste complète des sujets d’actualité ci-dessous. À plus tard!

Les vannes sont officiellement ouvertes.



C’est un Poco M4 5G rebaptisé.



Le téléphone est le Poco M4 5G, rebaptisé pour le marché chinois.



Selon le teaser, le chipset est le Dimensity 920 de Mediatek.



Si vous regardez de très près, vous remarquerez quelques différences infimes, mais sinon, elles sont pratiquement identiques.



Le téléphone est en pré-commande et en vente sur plusieurs marchés d’Asie du Sud-Est.



Le premier téléphone de la série principale de Xiaomi avec flash LED orienté vers l’avant.



L’Infinix Zero 20 dispose d’une caméra selfie 60MP avec stabilisation optique et autofocus.



Le design est principalement repris de la série Pixel 6 de l’année dernière avec quelques légères modifications de la visière de l’appareil photo.



Le prix de départ est de 1 299 €, l’option Cuir Orange est de 100 € de plus.



Nous attendons également un Redmi Pad et une nouvelle paire d’écouteurs Redmi TWS.



La plus grande capacité de la batterie combinée à la puce plus efficace apporte des améliorations tangibles à l’endurance.



Il coûtera le même 599 $ / 649 € que le Pixel 6.



Le téléphone utilisera le nouveau chipset Tensor G2, bien sûr, mais peu de choses semblent avoir changé.



Les ventes ouvertes en Russie commencent le 3 octobre.



Le téléphone est affiché dans les trois versions de couleur.



Six nouveaux SKU annoncés, et d’autres arriveront plus tard.



Il n’y a tout simplement aucune incitation à organiser un grand événement pour seulement quelques produits.



La nouvelle liste est apparue quelques jours seulement après que le prétendu Galaxy S23 Ultra a également été certifié avec une charge de 25 W.



Le nouveau téléphone commence à 1 698 CNY (238 $) en Chine.



Il devrait devenir officiel en novembre.



La société offre une remise en argent de 10 % sur les achats Samsung.



Beaucoup repose sur la puce G2, car le nouveau téléphone ne devrait être qu’une légère mise à niveau par rapport au Pixel 6 Pro à tous autres égards.



VKontakte ainsi que d’autres applications du même développeur ne sont plus disponibles sur l’App Store.



Le sous-système Windows pour Android est désormais disponible en version bêta.