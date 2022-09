Revue de la semaine 37 : iOS 16 est sorti, Xperia 1 IV Gaming Edition officiel avec 16 Go de RAM

Encore une semaine de moins, alors récapitulons. Apple a abandonné les mises à jour brillantes du système d’exploitation sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et l’Apple TV. Pour les appareils qui ne sont pas éligibles pour iOS 16, Apple a également publié iOS 15.7. Et pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 16 arrivera plus tard, il a été retardé en raison de problèmes avec la nouvelle fonctionnalité multitâche de Stage Manager.

Sony a annoncé une édition spéciale Xperia 1 IV Gaming avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et l’accessoire Xperia Stream inclus. L’accessoire se branche sur le téléphone via USB-C et apporte un port HDMI pleine taille à côté d’un port LAN, une prise casque et un port USB-C sur le dessus.

Il ne comporte pas de boutons ou de manettes supplémentaires, vous continuez donc à jouer sur l’écran du téléphone. Xperia 1 IV Gaming Edition se vend 175 000 JPY, ce qui se convertit en 1 225 $. Il est déjà disponible en pré-commande au Japon auprès de Sony et Docomo.

La puce A16 d’Apple a été testée sur AnTuTu et elle a enregistré une amélioration impressionnante de 28 % de son score GPU par rapport à l’A15. Pendant ce temps, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 14 Plus affiche une demande plus faible par rapport même à la série mini iPhone qui a été abandonnée en raison de faibles ventes.

Google a taquiné les couleurs de son prochain Pixel 7 à travers des chips loufoques au Japon – Snow Cheese est le blanc (Snow), Hazel Onion est la couleur sombre sauge-slash-olive (Hazel), Salty Lemon est la variante jaune (Lemongrass) , et Obsidian Pepper est le noir (Obsidienne). Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro arrivent le 6 octobre.

Le capteur 200MP du Samsung Galaxy S23 Ultra a été détaillé cette semaine. Il serait “confirmé à 100%” d’avoir des pixels de 0,6 µm sur un capteur 1/1,3″ avec une ouverture f/1,7 à l’avant.

Nous avons vu les premiers rendus du OnePlus 11 Pro. Il aura un module de caméra circulaire avec trois caméras, pas encore de détails sur ceux-ci, mais nous voyons également un curseur d’alerte, qui manquait notoirement au OnePlus 10T.

iPadOS 16 est retardé et arrivera probablement le mois prochain.



Le nouvel appareil est déjà en précommande au Japon tandis que les ventes ouvertes commencent le 15 septembre.



L’iPhone 14 Plus a la meilleure autonomie de batterie de tous les iPhone, selon l’iPhone. Il a une taille de batterie Pro Max, mais un écran et un chipset vanille.



Le capteur aura une taille de 1/1,3″ avec un objectif f/1,7 à l’avant.



Le processeur montre également une amélioration respectable, malgré le résultat pessimiste de Geekbench plus tôt.



Et un îlot de caméra repensé.



Allez, n’essaieriez-vous pas Snow Cheese, Hazel Onion, Salty Lemon ou Obsidian Pepper ?



Bonne performance pour une nouvelle marque.



Dans l’ensemble, les modèles Pro s’en sortent mieux que les deux modèles non Pro, du moins sur la base de cette première analyse.



Apple demande maintenant 99 $ pour un remplacement de batterie, quel que soit le modèle.



Le Raptor Lake d’Intel pourra atteindre 6 GHz en utilisation normale et 8 GHz avec de l’azote liquide.



Le téléphone porte le nom du célèbre artiste car le design du téléphone suit ses peintures abstraites.



Il commence à 99,99 $ / 99,99 € 84,99 £.



Un cashback supplémentaire ramène le prix à 11 499 ₹.



Il s’agit d’une unité américaine, elle n’a donc qu’une eSIM. La vidéo suggère que la caméra frontale peut avoir OIS et montre ce que pourrait être le nouveau module de communication par satellite.



Certaines améliorations de la carte Erangel sont également en place.



Le téléphone dispose d’un chipset Unisoc et d’une interface utilisateur Realme, basée sur Android 12 (édition Go).



Nous avons rencontré le responsable de Realme International à l’occasion du 4e anniversaire de l’entreprise.



L’accessoire se connecte via USB-C et vous permet de diffuser vos batailles de jeu tout en refroidissant votre Xperia 1 IV.



Selon les mesures d’Ice, le S23 sera 0,3 mm plus haut et 0,3 mm plus large que le S22. Et tout cela est représenté par une lunette supplémentaire autour de l’écran de 6,1″.



La décision confirme une décision de 2018 sur le regroupement d’Android avec Chrome et Google Search.



Selon les rumeurs, le Pro disposerait d’un capteur 1 “dans son appareil photo principal. Les fuiteurs rapportent qu’Oppo, vivo et Xiaomi travaillent sur des téléphones avec des capteurs 1”.



Watch Ultra reçoit une batterie de 542 mAh – la plus grande cellule de toutes les smartwatch Apple.



Le téléphone deviendra officiel demain, apparemment.