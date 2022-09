Une grosse semaine en termes d’annonces vient de s’achever et ça vous récapitule. Huawei a donné le coup d’envoi mardi et a dévoilé sa série Mate 50 avec les Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design et Mate 50E.

Les Mate 50, 50 Pro et 50 RS sont tous équipés du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sans connectivité 5G et prennent en charge la messagerie par satellite BeiDou pour les moments où vous n’avez pas de couverture réseau. Tous les trois partagent la nouvelle caméra principale de 50MP qui a une ouverture variable allant de f/1.4 à f/4.0. Le module ultra large est de la variété RYYB et un objectif f/2.2 tandis que les modèles Pro et RS reçoivent également un téléobjectif 3.5x.

Mate 50 Pro et 50 RS ont des écrans OLED de 6,74 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz tandis que le Mate 50 vanille obtient un OLED de 6,7 pouces à 90 Hz. Les Mate 50Pro et 50 RS reçoivent des batteries de 4 700 mAh avec une charge filaire de 66 W tandis que le Mate 50 ordinaire a une cellule de 4 460 mAh.

Le Mate 50 Pro commence à 6 799 CNY (980 $) pour l’option 256 Go, le non-Pro demande 4 999 CNY (720 $) pour la saveur de base de 128 Go. Le design Mate RS Porsche demande 12 999 CNY (1 870 $). Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale pour l’instant.

Le plus gros événement de la semaine appartenait à Apple. Après des mois de rumeurs et de fuites, nous avons enfin eu la série iPhone 14 tant attendue. Il y a l’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces qui ressemblent à l’iPhone 13 de l’année dernière, mais disposent désormais d’un plus grand capteur d’appareil photo 12MP qui capture des pixels de 1,9 µm ainsi que de batteries plus durables et d’un SOS d’urgence par satellite qui est la grande nouveauté également présente sur les modèles Pro.

Les 14 Pro et 14 Pro Max se débarrassent de l’encoche qui existe depuis l’époque de l’iPhone X et la remplacent par un trou de perforation en forme de pilule qu’Apple appelle l’île dynamique. Il sert un double objectif en abritant la caméra selfie et le capteur Face ID, ainsi qu’en agissant comme une barre multitâche et une étagère de widgets.

Ailleurs, les nouveaux iPhones Pro obtiennent des écrans plus lumineux avec une luminosité maximale de 2 000 nits dans les mêmes tailles de 6,1 et 6,7 pouces, ainsi qu’un tout nouveau capteur d’appareil photo principal de 48 MP avec une ouverture f/1,78 et une taille de pixel de 1,22 μm avant le binning – 2,44 μm avec binning. Apple a également rendu le chipset A16 Bionic exclusif aux nouveaux modèles Pro.

L’iPhone 14 d’Apple commence à 799 $, tandis que le 14 Plus coûte 899 $. Le 14 Pro commence à partir de 999 $ tandis que le 14 Pro Max coûte 1 099 $. Malheureusement, les acheteurs internationaux bénéficient d’une hausse de prix importante, l’iPhone 14 étant de 4% plus cher en Australie à 24% plus cher en Pologne par rapport aux prix de lancement de l’iPhone 13.

Apple a également annoncé une multitude de nouvelles montres intelligentes avec la Watch Series 8, la nouvelle Watch SE et la Watch Ultra. L’Ultra est l’Apple Watch robuste dont nous entendons parler depuis si longtemps et elle offre une connectivité GPS bi-bande, une connectivité cellulaire en standard et 36 heures d’autonomie. Son écran peut atteindre une luminosité maximale de 2000 nits et la montre est également certifiée WR100 et EN 13319 en tant qu’accessoire de plongée reconnu. Watch Ultra commence à 799 $, Watch Series 8 peut être acheté pour aussi peu que 399 $ tandis que le modèle SE coûte 249 $.

Les nouveaux Apple AirPods Pro 2 couvrent une plus large gamme de fréquences sonores, offrent un son spatial personnalisé et obtiennent une suppression du bruit 2 fois supérieure tout en offrant 6 heures d’écoute. Ils commencent à 249 $.

Ensuite, Xiaomi a annoncé ses téléphones Redmi 11 Prime 5G, Redmi 11 Prime et Redmi A1. Le Prime 5G obtient un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz aux côtés du chipset Mediatek Dimensity 700 et d’un appareil photo principal de 50 MP. Redmi 11 Prime a le même écran et la même caméra principale mais est équipé du SoC Helio G99. Redmi A1 est un appareil d’entrée de gamme de 6,52 pouces avec une puce Helio A22, un appareil photo unique de 8 MP à l’arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Redmi 11 Prime 5G commence à 12 999 INR (160 $), Redmi 11 Prime ira pour 12 999 INR tandis que l’A1 est à 6 499 INR.

Qualcomm a lancé deux nouveaux chipsets – le Snapdragon 6 Gen 1 de milieu de gamme et le Snapdragon 4 Gen 1 d’entrée de gamme. Le 6 Gen 1 est construit sur un processus de fabrication de 4 nm, tandis que le SD 4 Gen 1 plus abordable reste sur le nœud 6 nm. Les premiers appareils alimentés par SD 6 Gen 1 devraient arriver au premier trimestre 2023 tandis que le SD 4 Gen 1 fera ses débuts ce trimestre sur le prochain Z6 Lite d’iQOO.

Motorola a dévoilé trois nouveaux smartphones de la série Edge. L’Edge 30 Ultra est un produit phare Snapdragon 8+ Gen 1 avec un appareil photo principal de 200 MP qui utilise l’ISOCELL HP1 de Samsung – un capteur 1/1,22″ qui effectue un regroupement de pixels 16 en 1 et produit des prises de vue de 12,5 MP avec un pas de pixel combiné de 2,56 µm. . Le capteur peut également produire des images fixes de 50 MP avec des pixels individuels de 1,28 μm, et même la résolution complète de 200 MP avec des pixels de 0,64 μm. Edge 30 Ultra contient également un écran pOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une batterie de 4 610 mAh et une charge filaire de 125 W. Le prix commence à 900 €.

Edge 30 Fusions atténue un peu les spécifications et est équipé du chipset Snapdragon 888+ 5G ainsi que d’un capteur de caméra principal 50MP 1/1,55″. Il contient toujours un pOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz tandis que sa batterie de 4 400 mAh prend en charge la charge rapide de 68 W. Le prix commence à partir de 600 €.

Edge 30 Neo est l’entrée la plus abordable – il dispose d’un écran pOLED de 6,28 pouces à 120 Hz, d’un chipset Snapdragon 695 5G et d’une batterie de 4 020 mAh avec une charge de 68 W. Il coûtera 370 € une fois en vente.

Nous avons vu une paire de nouveaux téléphones Poco – les M5 et M5.

Ce sont les gros titres de la semaine, rendez-vous dans sept jours.

