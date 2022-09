Revue de la semaine 35 : Xperia 5 IV officiel, les rumeurs sur l’iPhone 14 se réchauffent

Cette semaine, le salon IFA 2022 a eu lieu à Berlin, une annonce clé de Sony et les débuts imminents de la série iPhone 14 le 7 septembre.

Le Sony Xperia 5 IV est officiel et il apporte une plus grande batterie de 5 000 mAh, une charge sans fil, un écran plus lumineux et un nouvel appareil photo à zoom 2,5x à la place de l’ancien périscope à zoom 3x-4,4x. Le Xperia 5 IV est déjà en précommande et expédié plus tard ce mois-ci, à partir de 1 049 € dans l’UE, 949 £ au Royaume-Uni et 999 $ aux États-Unis.

La série Galaxy S22 a reçu une grande mise à jour avec un accent sur l’amélioration de l’appareil photo. Les performances HDR et la reproduction des couleurs ont été améliorées et vous pouvez désormais utiliser la caméra à zoom 3x pour le mode Hyperlapse.

Apple dévoilera la série iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et peut-être de nouveaux AirPods Pro la semaine prochaine, et les rumeurs sur l’iPhone 14 arrivent maintenant rapidement et à chaud. La nouvelle encoche à double découpe sur l’iPhone 14 Pro peut apparaître comme un seul trou de perforation en forme de pilule avec des indicateurs de confidentialité. Pendant ce temps, Samsung Display fournira 80% des panneaux pour la série iPhone 14.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max recevront de nouveaux appareils photo ultra-larges, ainsi que de nouveaux capteurs selfie. Enfin, le prochain iPhone SE d’Apple pourrait utiliser le design de l’iPhone XR, rompant enfin avec l’ancien look de l’iPhone 7-slash-8.

Les fans d’ordinateurs portables pliants ont vu deux concurrents annoncés dans le segment – l’Asus Zenbook 17 Fold OLED de 17,3 pouces et le Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 de 16,3 pouces. Les deux peuvent être utilisés comme moniteurs autonomes, tablettes ou pliés comme un ordinateur portable, et les deux coûtera un bras et une jambe – Lenovo demandera 2 499 $ pour le ThinkPad X1 Fold 2022 lorsqu’il commencera à être expédié en novembre, tandis que le Zenbook 17 Fold OLED d’Asus sera disponible au quatrième trimestre pour 3 999 €/3 499 $.

À la semaine prochaine!

