Revue de la semaine 34 : Xperia 5 IV à venir le 1er septembre, iPhone 14 le 7 septembre

Une autre semaine plus tard, revenons sur les meilleures histoires. Apple a confirmé que l’annonce de sa série iPhone 14 aura lieu le 7 septembre. La gamme comprendra presque certainement l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, ainsi que l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

La rumeur veut que les pros obtiendront les nouveaux écrans A16 Bionic, ProMotion, le nouveau Face ID en forme de pilule au lieu de l’encoche, un nouvel appareil photo selfie avec AF et un nouvel appareil photo principal 48MP avec vidéo 8K. Les non-Pro conserveront l’A15 Bionic, auront des écrans à 60 Hz et probablement la configuration de la caméra de l’iPhone 13 Pro.

Sony dévoilera le Xperia 5 IV le 1er septembre. Des fuites ont formé une image d’un téléphone avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un triple appareil photo 12MP, un écran de 6,04 pouces, une prise casque 3,5 mm et un boîtier compact qui mesure 155,74 mm de haut et 67,1 mm de large.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung aura le même design et les mêmes dimensions que le Galaxy S22 Ultra. De plus, le réseau de caméras à l’arrière sera le même, du point de vue de la conception. Les capteurs pourraient être différents, mais les découpes seront les mêmes.

Samsung a lancé le Galaxy A04 avec un écran HD+ de 6,5 pouces, un appareil photo 50 MP, un chipset Unisoc SC9863A et une batterie de 5 000 mAh.

Enfin, vivo dévoilera le X80 Pro+ en septembre. Le X80 Pro + devrait faire ses débuts avec le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 aux côtés d’une configuration de caméra améliorée. Les rumeurs suggèrent que le X80 Pro + pourrait inclure le 50MP Samsung ISOCELL JN1 (taille 1/2,76 pouces, taille de pixel 0,64 μm) et 50MP ISOCELL JN2 (taille 1/1,12 pouces, taille de pixel 1,4 um) aux côtés des capteurs principaux 50MP et ultra-larges 48MP existants de le X80 Pro.

A dans une semaine !

