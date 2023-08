Revue de la semaine 33: Xiaomi Mix Fold 3, Redmi K60 Ultra, OnePlus Ace 2 Pro arrivent, Apple réduit la production de l’iPhone 15

La semaine dernière a été chargée d’annonces de nouveaux appareils, mais l’événement de deux jours de Xiaomi en Chine a apporté plus de matériel qu’autre chose. Le nouveau Mix Fold 3 pliable, l’énorme tablette Pad 6 Max de 14 pouces et un nouveau Smart Band 8 Pro portable sont arrivés le jour 1, tandis que le lendemain, tout était à propos de Redmi – le produit phare K60 Ultra et une tablette Redmi Pad SE abordable ont également été dévoilés.

Avant même que nous ayons réussi à reprendre notre souffle, OnePlus l’a récupéré avec son smartphone Ace 2 Pro – un merveilleux smartphone premium avec une charge rapide de 150 W, une nouvelle solution de refroidissement VC et une version époustouflante de 24 Go de RAM + 1 To de mémoire.

Les composants pour les unités iPhone 15 ne correspondent pas aux quantités précédemment prévues, et Apple réajusterait ses prévisions – au lieu de 83 millions d’unités, Cupertino devrait désormais commander 77 millions d’appareils à son partenaire de fabrication.

Samsung a déjà publié tous ses principaux produits phares pour 2023 et cherche maintenant à améliorer l’expérience utilisateur sur ses appareils actuels. Le fabricant coréen sème maintenant One UI 6 Beta en Chine, en Inde, en Pologne et au Royaume-Uni, et entre-temps, il pousse également OneUI 5.1.1 stable vers les pliables Galaxy Z Fold4 et Flip4 de l’année dernière, tandis que les téléphones plus anciens l’obtiendront. une date ultérieure.

Les problèmes d’approvisionnement et les hausses de prix sont à l’origine de la décision d’Apple de réduire sa production cette année.



Parmi eux figurent l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, Singapour, en plus de la Turquie, du Mexique et des marchés européens sélectionnés.



Xiaomi a développé une toute nouvelle charnière propriétaire composée de 198 composants et occupant 17 % d’espace interne en moins.



La tablette avec un chipset Snapdragon 680 démarre à partir de 199€.



Le téléphone dispose également de près de 10 000 mm² de surface de refroidissement, bien plus que tout autre appareil mobile.



Samsung continuera cependant à utiliser l’appareil photo principal 200MP du Galaxy S23 Ultra.



L’écran Max est 62 % plus grand que celui du Xiaomi Pad 6 Pro. C’est un panneau 120 Hz de haute qualité qui peut être utilisé à la fois pour le travail et les loisirs. La tablette fonctionne avec une batterie de 10 000 mAh.



C’est le premier smartphone Redmi à être doté d’une résistance à la poussière et à l’eau IP68.



One UI 5.1.1 arrive sur les trois générations précédentes de pliables Samsung ainsi que sur les anciens appareils des séries Galaxy Tab et Watch.



La prochaine série Mate comportera un design arrière bicolore.



La prise en charge de Thunderbolt pourrait être limitée aux modèles Pro uniquement.



Cela contraste avec la série 9, qui devrait être la plus petite mise à niveau.



Le titane est plus dense et plus résistant que l’aluminium, il serait donc intéressant de savoir comment Samsung y est parvenu.



vivo pense que Funtouch OS est mieux adapté au marché européen.



Jetons un coup d’œil au smartphone alimenté par Snapdragon 7 Gen 1 avant de le soumettre à notre examen.



Cette caméra ultra large sera mise à jour mais pas cette année.



La nouvelle fonction de recadrage de zoom fonctionne au niveau du capteur.



Beaucoup de changements et un nouveau vieux chef.



Le président de Realme China ne pense pas que les téléphones 8 Gen 2 actuels aient montré le véritable potentiel des chipsets.



D’autres fabricants en Inde suivront bientôt.



Les utilisateurs de Galaxy S23 sur ces quatre marchés pourront bientôt tester la version bêta officielle de One UI 6.



Les vidéos « HD » arrivent bientôt aussi.



Les téléphones sont dotés d’un design de base et de fonctionnalités d’entrée de gamme. sera disponible uniquement chez T-Mobile.



Ils seront vendus via Amazon. L’ordinateur portable Tecno Megabook T1 les rejoindra également.