Revue de la semaine 33 : Android 13 est sorti, la série iPhone 14 devrait arriver le 7 septembre

Google a enfin mis la touche finale à Android 13 et a commencé à le déployer sur les téléphones Pixel pris en charge (série Pixel 4 et versions ultérieures, notez que les modèles Pixel 6 mis à jour ne peuvent pas être ramenés à la v12). Bien sûr, les téléphones Pixel sont privilégiés en matière de vitesse de mise à jour. D’autres fabricants ont également commencé à recruter des testeurs pour leurs implémentations d’Android 13 : Xiaomi, OnePlus, vivo et iQOO et d’autres. Vous pouvez consulter notre examen pratique de ColorOS 13 pour la vision d’Oppo sur le nouveau système d’exploitation.

L’autre nouvelle majeure de cette semaine est le rapport selon lequel Apple dévoilera la nouvelle série d’iPhone 14 le 7 septembre (avec des ventes commençant le 16). Cela n’a pas été officiellement confirmé, mais Bloomberg’s Mark Gurman a de bons antécédents en matière d’analyse des mouvements d’Apple. La série iPhone 13 a été annoncée le 14 septembre, donc le timing n’est pas trop surprenant. Gurman a également signalé qu’Apple souhaitait afficher davantage de publicités dans ses applications propriétaires sur iOS, iPadOS et macOS.

Samsung a finalement commencé à prendre des pré-réservations pour les nouveaux pliables Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 en Inde cette semaine (il n’avait même pas annoncé leurs prix auparavant). La succursale locale a déjà annoncé que plus de 50 000 pliables avaient été pré-réservés au cours des 12 premières heures. Les fans en Inde peuvent également pré-réserver les séries Galaxy Buds2 Pro et Galaxy Watch5.

De mauvaises nouvelles sont également venues d’Inde cette semaine – Rien n’a augmenté le prix de son téléphone (1).

Plusieurs nouveaux téléphones ont été dévoilés cette semaine par vivo, Poco, Oppo, Realme, Lenovo et Motorola. Lenovo a lancé le téléphone de jeu Legion Y70 alimenté par Snapdragon 8+ Gen 1. Motorola a dévoilé l’Edge (2022) pour le marché américain, le premier téléphone avec le Dimensity 1050 (consultez l’offre de T-Mobile si vous êtes intéressé) et le Moto Tab G62 pour l’Inde.

Dans d’autres nouvelles, WhatsApp a finalement publié une application de bureau native Windows et macOS (une version bêta, mais quand même). Et comme les publicités étaient un peu un sujet cette semaine, un développeur a découvert que le niveau financé par la publicité de Netflix ne permettrait pas de télécharger du contenu pour une visualisation hors ligne.

