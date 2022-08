Revue de la semaine 32 : Samsung, Xiaomi. Motorola lance de nouveaux produits phares

La semaine 32 a sans doute été la plus excitante de cette année avec un tas d’annonces très médiatisées.

OnePlus a donné le coup d’envoi avec son Ace Pro – la version exclusive à la Chine du OnePlus 10T qui a fait ses débuts la semaine dernière.

Les choses ont ensuite vraiment repris mardi avec l’événement Samsung déballé qui nous a apporté les derniers pliables de l’entreprise – Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Le Fold4 coupe les lunettes et réduit la hauteur totale du corps, passant à un aspect d’écran moins haut. Les nouveaux téléobjectifs principaux 50MP et 10MP 3x sont ses améliorations les plus importantes.

Le Galaxy Z Flip4 optimise également le rapport écran/corps, apporte une mise à niveau attendue depuis longtemps à son appareil photo principal et une batterie plus grande avec une charge plus rapide.

Parallèlement à ces deux Samsung, Samsung a également présenté ses montres intelligentes phares Galaxy Watch5 et Watch5 Pro et ses écouteurs TWS haut de gamme Buds2 Pro.

Mercredi, nous avons reçu un autre pliable, cette fois de Motorola. Le Razr 2022 déplace enfin la série vers un chipset phare avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et perd l’encoche disgracieuse sur la perspicacité. Parallèlement, Motorola a également annoncé le X30 Pro avec un appareil photo 200MP et le milieu de gamme supérieur S30 Pro.

Enfin, c’était au tour de Xiaomi d’impressionner. Le Mix Fold 2 est un pliable vraiment magnifique avec un corps super mince, une configuration de caméra capable et une charge rapide. Il est venu aux côtés du Redmi K50 Ultra, qui offre le dernier et le meilleur chipset Qualcomm à un prix incroyable. Malheureusement, on ne sait toujours pas si l’un de ces deux sera un jour disponible en dehors de la Chine.

Pour en savoir plus sur ces sujets et sur les autres sujets brûlants de la semaine, consultez la liste complète de nos meilleures histoires lues ci-dessous. A dans une semaine !

Le nouveau téléphone commence à partir de 5 999 CNY (moins de 900 $) mais n’est disponible qu’en Chine pour le moment.



Les proportions sont désormais plus gérables, mais le téléphone lui-même est moins encombrant que son prédécesseur. Il est alimenté par le SD 8+ Gen 1 et la charge est plus rapide.



Le Motorola X30 Pro est le premier téléphone doté d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.



Il reçoit également le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et des améliorations à tous les niveaux.



Le Redmi K50 Ultra dispose d’un panneau AMOLED 12 bits rare et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W.



Un chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal qui capture des photos et des vidéos plus lumineuses.



Le modèle Pro a un corps en titane, mais tous les trois reçoivent le verre saphir premium, qui est plus résistant aux rayures.



Il sortira bientôt sur certains marchés.



Ce sont les premières smartwatches à utiliser la nouvelle plateforme de Qualcomm.



La stratégie de diversification des fournisseurs d’Apple porte ses fruits.



Il pourrait s’agir de l’option 5G Galaxy A23 en Inde.



L’objectif est d’aider les acteurs locaux à booster leurs ventes et à regagner des parts de marché.



Les ventes ouvertes en Chine commencent le 15 août.



L’ajout du dernier processeur d’Intel fait-il des merveilles pour le MateBook ?



OnePlus a organisé un grand événement de lancement la semaine dernière. Organisé dans le magnifique Gotham Hall de New York et auquel ont participé des médias du monde entier, l’événement était le premier rassemblement en personne de l’entreprise depuis la p…



Bloomberg dit que Cupertino mise sur d’autres fabricants en difficulté.



La nouvelle smartwatch phare et les écouteurs sans fil de Xiaomi.



Ils sont annoncés pour offrir jusqu’à 29 heures de lecture totale.



Petit téléphone = petites pièces ? Regardez la vidéo pour le savoir.



Les utilisateurs d’iPhones à encoche pourront enfin voir leur pourcentage de batterie dans la barre d’état.



Le modèle 2022 utilise une approche complètement différente qui fonctionne beaucoup mieux et enlever le menton en fait partie.



Le Z Fold4 est le meilleur téléphone Galaxy pour 2022 et il arrive avec un écran pliable retravaillé, de nouveaux appareils photo, un chipset et une charge plus rapides. Nous sommes là pour le mettre à l’épreuve.