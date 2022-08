Revue de la semaine 31 : OnePlus 10T et OxygenOS 13 sont officiels

OnePlus a dévoilé le 10T et OxygenOS 13 cette semaine. Le OnePlus 10T utilise un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, a une charge de 150 W, mais perd le commutateur de sourdine emblématique. Le OnePlus 10T 8/128 Go commence à 699 €/629 £, tandis que la version 12/256 Go est à 799 €/729 £. Les livraisons commencent le 25 août.

OxygenOS 13 ressemble beaucoup à ColorOS, ce qui peut vous convenir ou vous mettre en colère. Quoi qu’il en soit, OnePlus dit qu’il est inspiré par l’eau et présente un design « Auquamorphique ». Le nouveau système d’exploitation apportera Android 13, en commençant par le OnePlus 10 Pro et plus tard le 10T et la plupart des autres smartphones OnePlus actuels. Il n’y a pas encore de date définitive pour la sortie du firmware.

Les meilleurs initiés affirment que le Galaxy S23 Ultra dépassera le capteur 108MP et comportera le capteur ISOCELL HP2 200MP.

Nous avons vu des rendus divulgués des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 cette semaine, révélant des appareils d’apparence similaire à la génération actuelle. Samsung dévoilera les deux le 10 août.

A dans une semaine !

OxygenOS 13 sera présenté en première sur le OnePlus 10 Pro, puis sur le nouveau 10T.



Sans surprise, vous devrez attendre octobre pour en obtenir un.



La société coréenne présentera le capteur ISOCELL HP2 juste à temps pour le lancement phare.



Motorola n’a pas révélé la nouvelle date de lancement.



Le téléphone est littéralement le Reno7 Z 5G avec un nouveau panneau arrière.



Cependant, tout le monde ne pourra pas charger à 150 W.



Découvrez les prochaines montres phares Amazfit sous tous les angles.



Le téléphone, modèle XT2243-2, dispose de 12 Go de RAM, d’une batterie OLED 120 Hz de 6,55 pouces et de 4 270 mAh.



C’est la même capacité de batterie que le S22 Ultra. De même, le nouveau capteur d’image 200MP peut avoir la même taille que le capteur 108MP actuel.



Écouteurs phares au design et aux performances impressionnants.



Le dévoilement officiel est demain, mais OnePlus a déjà confirmé de nombreuses spécifications clés. Cette vidéo montre le package de vente au détail et offre un premier aperçu du 10T.



L’appareil est déjà à gagner en Inde.



Des panneaux LTPO construits avec des matériaux plus récents seront utilisés pour les deux téléphones Pro, tandis que les iPhone 14 et 14 Max recevront des panneaux moins chers.



Comprend des mises à jour pour le capteur d’empreintes digitales et l’affichage permanent.



Il sera très similaire au téléphone (1), mais supprime quelques fonctionnalités.



Le modèle vanille Edge abandonnera sa puce traditionnelle Snapdragon série 7 au profit d’une nouvelle puce MediaTek et il reviendra à un écran OLED.



Le produit dispose d’un téléobjectif et d’une batterie de 1 020 mAh.



Même s’il utilisera toujours le système de charge 25 W de Samsung, la courbe de charge a été réajustée pour atteindre 50 % plus rapidement.



Découvrez la dernière offre à prix abordable de Tecno dans une vidéo courte mais complète.



Le téléphone apporte également une charge rapide de 120 W et une grande chambre de refroidissement liquide VC.



Le sous-système Windows pour Android prend désormais en charge les joysticks et les manettes de jeu.



C’est le cinquième nom différent pour le même smartphone.



Selon les rumeurs, il s’agirait d’une nouvelle image de marque du Reno7 Z 5G qui partage ses spécifications avec les Reno8 Lite, Reno7 Lite et Oppo F21 Pro 5G.



Il devrait être livré avec le SoC Exynos 850.