Revue de la semaine 30 : Samsung dévoile Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Watch 6, Tab S9

Samsung a dévoilé cette semaine ses nouveaux produits phares pliables, smartwatches et tablettes. Il se trouve que c’est le premier dévoilement d’un Galaxy Z Fold de près d’un mois.

Le Galaxy Z Fold5 supprime enfin l’écart et se ferme à plat. Sinon, il s’agit d’une mise à jour plutôt apprivoisée principalement axée sur le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 et la nouvelle conception de la charnière. Les écrans ont les principales caractéristiques, bien que le grand écran soit 30% plus lumineux, les caméras sont les mêmes, tout comme la taille de la batterie et la vitesse de charge. En termes de prix, la version 12/256 Go du Galaxy Z Fold5 coûte 1 900 €/1 749 £/1 800 $, 12/512 Go coûte 2 020 €/1 849 £/1 920 $ et 12/1 To est au prix de 2 260 €/2 049 £/2 160 $.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 a également une nouvelle charnière et se ferme à plat. La plus grande mise à jour est l’écran de couverture plus grand, qui s’étend désormais à 3,4 pouces, soit près de 4 fois plus grand qu’auparavant. Le plus grand écran de couverture peut exécuter des applications spécifiques et pourra exécuter presque toutes les applications avec quelques retouches. L’écran intérieur, les caméras et la batterie sont les mêmes que l’année dernière. Le Galaxy Z Flip5 commence à 1 000 $/1 200 €.

Samsung a dévoilé quatre smartwatches – la Galaxy Watch6 en deux tailles – 44 mm et 40 mm, et celle qui ramène la lunette tournante – la Galaxy Watch6 Classic en deux tailles – 47 mm et 43 mm. Samsung a allégé les cadres de sorte que les écrans soient désormais légèrement plus grands dans le même espace global. Tous les nouveaux appareils portables exécutent une nouvelle puce Exynos W930 avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

La Samsung Galaxy Watch6 est disponible en graphite (les deux tailles), en argent (44 mm uniquement) et en or (40 mm uniquement). Les prix commencent à partir de 289 £ / 299 $ et atteignent 369 £ / 329 $ pour le plus grand portable prenant en charge LTE. Samsung Galaxy Watch6 Classic se vend en noir et argent. La version la plus abordable est de 369 £ / 399 $, et le coût peut aller jusqu’à 459 £ / 429 $.

Samsung a annoncé la série Galaxy Tab S avec les S9, S9+ et S9 Ultra. Les trois modèles de Galaxy Tab S9 sont désormais résistants à la poussière et à l’eau IP68. La Galaxy Tab S9 Ultra est dotée d’un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec une résolution de 1 848 x 2 960 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. La Tab S9 dispose d’une diagonale de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, tandis que la Tab S9+ obtient une diagonale de 12,4 pouces et le même taux de rafraîchissement.

La nouveauté ici est le Vision Booster de Samsung, qui est également présent sur les appareils Galaxy S23 et améliore la visibilité et les couleurs de l’affichage dans des conditions extrêmement lumineuses. La série Galaxy Tab S9 est équipée du produit phare Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est disponible dans les couleurs Beige et Graphite et commence à 1 199 $/1 199 £/1 339 €. Les précommandes commencent aujourd’hui tandis que les ventes ouvertes devraient commencer le 11 août. Les ventes devraient commencer le 11 août.

L’Infinix GT 10 Pro qui sera lancé en Inde le mois prochain coûtera moins de 20 000 INR (245 $/220 €). Il contiendra également un écran AMOLED 120 Hz avec un scanner d’empreintes digitales intégré, et nous avons appris que la caméra principale 108MP à l’arrière sera rejointe par deux unités 8MP.

Enfin, on entend de plus en plus de rumeurs selon lesquelles Apple augmenterait les prix des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Le Pro coûtera 100 $ de plus, tandis que le Pro Max jusqu’à 200 $ de plus. Attendez-vous à des hausses de prix encore plus élevées en dehors des États-Unis.

