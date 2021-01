Bonjour, bonjour, récapitulons encore une autre semaine. En commençant par quelques histoires de chipset. Qualcomm et MediaTek ont ​​tous deux annoncé de nouveaux produits cette semaine.

Le 7nm Qualcomm Snapdragon 870 a apporté le cœur de processeur le plus rapide au monde avec le Kryo 585 capable de 3,2 GHz.Le Snapdragon 870 est construit sur la fondation Snapdragon 865+ et Motorola a déjà confirmé que son Edge S sera présenté en première avec la nouvelle puce le 26 janvier.

MediaTek a abandonné les chipsets Dimensity 1100 et 1200. Les deux sont construits sur un processus 6 nm et disposent tous deux du nouveau noyau Cortex-A78. Jusqu’à présent, aucun téléphone n’a déclaré pour les nouveaux chipsets et nous prévoyons que les premiers sortiront d’ici la fin du mois de mars.

Nous avons également eu quelques annonces téléphoniques cette semaine. Honor a dévoilé son premier téléphone depuis sa séparation avec Huawei. Le Honor V40 pour le marché chinois dispose d’un appareil photo principal de 50MP, d’un chipset Dimensity 1000+, de 8 Go de RAM et d’un AMOLED de 6,72 pouces. La variante globale du V40, le Honor V40 View, devrait prendre en charge les services mobiles Google lors de son lancement.

vivo a présenté son meilleur téléphone à ce jour, bien qu’il soit initialement limité au marché chinois. Le X60 Pro + est vraiment génial avec un chipset Snapdragon 888, un nouveau capteur 50MP ISOCELL GN1 1 / 1,3 « , un périscope 8MP 5x, un téléobjectif 2x 32MP et un ultra-large 48MP avec stabilisation de cardan de deuxième génération.

Le prochain téléphone Asus ROG (provisoirement appelé ROG Phone 5) présenté dans une vidéo pratique. Le téléphone a un style très similaire aux deux précédents, mais pour l’ajout d’un petit écran à l’arrière qui afficherait des messages et des notifications.

D’accord, ce sont les meilleures histoires de la semaine. A la prochaine!

Il est basé sur le S865, dont la version plus tournait son cœur principal à 3,1 GHz. Cela signifie également qu’il s’agit d’une puce de 7 nm et utilise une architecture plus ancienne.



Vous aurez du mal à remarquer de grandes différences de conception par rapport à son prédécesseur.



La série Galaxy S est responsable de l’introduction des capteurs ISOCELL, du traitement d’image amélioré et des modes de caméra créatifs.



Le téléphone ROG de nouvelle génération arborera un petit écran à l’arrière.



Il s’agit d’une variation régionale – par exemple, les téléphones S21 aux États-Unis n’ont pas de MST, ceux du Royaume-Uni en ont.



Le pays verra également bientôt les Mi 11 et Mi 11 Lite.



Nous attendons quatre téléphones iPhone 12S à l’automne.



Huawei a récemment vendu sa marque de smartphones Honor, ce qui l’a dissociée du géant chinois des télécommunications.



Le téléphone est livré avec une charge sans fil de 50 W et 66 W sur le fil.



Le 1200 exécute son cœur Cortex-A78 à 3,0 GHz, ce qui promet une solide mise à niveau des performances monocœur par rapport au Dimensity 1000+.



La mise à jour a été publiée pour la première fois la semaine dernière en Allemagne, et maintenant elle a traversé le grand étang.



Le téléphone dispose également de deux téléobjectifs – un périscope 5x et un objectif portrait 2x. En outre, de nouveaux algorithmes de traitement d’image à exécuter sur le chipset S888.



Le micrologiciel du prochain téléphone a commencé à frapper les serveurs Sony.



Le PDG Kwon Bong-seok a envoyé un message interne, disant que si la division se replie, «l’emploi sera maintenu».



Malheureusement, la nouvelle mise à jour est basée sur MIUI 12 plutôt que sur le nouveau MIUI 12.5.



Le nouveau Snapdragon 870 devance sans surprise la concurrence SD 865.



Eh bien, le dos est maintenant en plastique. Au moins, l’écran est maintenant plus facile à retirer que sur le téléphone de l’année dernière.



Le premier appareil à ce jour à être annoncé avec le nouveau chipset.



Le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information déclare que les changements ne sont ni justes ni acceptables.



Le téléphone coûte 35 990 INR (490 $ / 405 €), les écouteurs coûtent 9 990 INR (135 $ / 110 €).