Revue de la semaine 3 : le capteur 200MP du Galaxy S23 Ultra est officiel

Nous n’avons plus été surpris par la série Galaxy S23 dominant notre section d’actualités à laquelle la semaine 3 n’a pas fait exception.

Samsung a annoncé le capteur 200MP ISOCELL HP2 qui sera la caractéristique phare du Galaxy S23 Ultra. L’imageur mesure 1/1,3″ avec des pixels de 0,6 μm et peut pixel-bin (Tetra2pixel, selon le jargon de Samsung) 4 pour 1 pour des pixels de 1,2 μm et une résolution de 50 MP ou 16 pour 1 pour des pixels de 2,4 μm et 12,5 MP résolution. Le capteur est livré avec une porte de transfert verticale double (D-VTG) pour éviter les hautes lumières soufflées. Il prétend augmenter la capacité totale du puits de plus de 33 %, ce qui signifie qu’un pixel individuel peut recueillir un tiers de lumière en plus avant de se clipser. La technologie Super QPD reconnaît à la fois les modèles horizontaux et verticaux afin de fournir une mise au point automatique rapide et précise même dans des conditions de faible luminosité.

L’ISOCELL HP2 est le premier capteur qui utilise la fonction DSG (Dual Slope Gain) de Samsung en mode 50MP. Il applique deux valeurs de conversion distinctes au signal analogique reçu au niveau du pixel, apportant une “super performance HDR”. Cela signifie qu’il peut capturer les deux expositions simultanément en évitant le risque de perte de détails en mode HDR classique. De plus, cela lui permet de prendre des vidéos 4K HDR à 60 ips.

La série Galaxy S23 utilisera un chipset Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé avec une vitesse d’horloge plus élevée, appelée “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”.

Nous avons également obtenu des tableaux détaillés qui révèlent à peu près toutes les fonctionnalités du Galaxy S23 Ultra et des fiches techniques détaillées des Galaxy S23 et S23+.

Un rapport est sorti selon lequel Samsung pourrait augmenter les prix de la série Galaxy S23 sur les marchés clés. Un jour plus tard, nous avons vu des fuites de prix pour les États-Unis, qui sont les mêmes que sur la série S22. Cela pourrait signifier que les prix seront les mêmes partout dans le monde ou seulement aux États-Unis, nous le saurons avec certitude le 1er février.

Apple a annoncé les chipsets M2 Pro et M2 Max, ainsi que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, et le nouveau Mac mini qui peut être configuré avec les nouveaux processeurs. Le chipset Apple M2 Pro est construit sur un nœud de 5 nm de deuxième génération et comprend 40 milliards de transistors, 20 % de plus que le M1 Pro. La nouvelle puce prend également en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 200 Go/s. Le M2 Pro dispose de 10 ou 12 cœurs de processeur – 6 ou 8 cœurs hautes performances plus 4 cœurs haute efficacité – ainsi que jusqu’à 19 cœurs GPU, plus un cache L2 plus grand. La puce Apple M2 Max compte 67 milliards de transistors, trois fois plus que la base M2. En outre, il prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée (4x ce que le M2 peut gérer) fonctionnant à 400 Go/s (deux fois plus rapide que le M2 Pro). Le processeur est le même que la version 12 cœurs du M2 Pro. Le GPU est deux fois plus grand avec jusqu’à 38 cœurs, le cache L2 est encore plus grand.

Enfin, Tecno a présenté un concept de téléphone, appelé Phantom Vision V, avec un écran pliable enroulable pouvant atteindre 10,1 pouces lorsqu’il est complètement étendu.

Retrouvez la liste complète de nos histoires les plus populaires ci-dessous et rendez-vous la semaine prochaine !

Il arrive avec Snapdragon 8 Gen2 en France.



La série Galaxy S23 sera dévoilée le 1er février.



Les modèles de base coûteront tous le même prix que sur la série S22.



La nouvelle interface utilisateur est basée sur Android 13.



Attendez-vous à payer environ 100 $ ou plus que pour leurs prédécesseurs lors de leur lancement.



Le capteur a une taille de 1/1,3″ avec des pixels de 0,6 um et est le capteur le plus avancé de la société à ce jour.



Samsung peut utiliser un mécanisme de charnière “gouttelette” qu’il a breveté en 2016.



Il s’appellera “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”.



Le Tecno Phantom Vision V est un concept pliable enroulable avec un écran de 10,1 pouces.



L’entreprise prétend avoir “la plus large distribution d’appareils 5G” dans le pays d’Asie du Sud.



Le téléphone aura trois caméras à l’arrière et un AMOLED plat à l’avant.



Mac mini obtient également une baisse de prix pour la variante de base.



Le M2 Pro possède jusqu’à 12 cœurs de processeur et jusqu’à 19 cœurs de processeur graphique, contre 8 cœurs de processeur et 10 cœurs de processeur graphique sur le M2 de base. Le M2 Max fait passer le GPU à 38 cœurs.



Les analystes de JP Morgan ont suivi les estimations d’expédition et signalent que les problèmes de production de l’iPhone 14 Pro sont enfin terminés.



Deux versions appelées Matte et Void remplacent les Pro et Pro+.



Le téléphone économique dispose de 2 Go de RAM et d’une option pour 2 Go de RAM virtuelle supplémentaire. HMD promet 2 ans de correctifs de sécurité trimestriels.



Fait allusion à une amélioration des performances de l’appareil photo sur ses prochains téléphones Galaxy S23.



Cet appareil photo sera exclusif au Pro Max de cette génération, le plus petit Pro devrait recevoir un périscope l’année prochaine.



Les trois modèles Note 12 ont été lancés le 11 janvier. Même avant cela, les détaillants en ligne ont signalé plus de 8 millions de recherches pour les nouveaux modèles.



Vous pouvez ouvrir les stores, régler le purificateur d’air, contrôler votre téléviseur intelligent Samsung et faire sonner les SmartTags.



Il arbore un écran LCD IPS de 6,56 pouces, un chipset Helio A22 et une batterie de 5 000 mAh.



Les utilisateurs chinois obtiennent une charge plus rapide de 100 W.



On dirait que le lancement pourrait être imminent.



Voici les prix des nouveaux Mac alimentés par M2. Il existe de nombreuses configurations disponibles et cela devient rapidement déroutant.