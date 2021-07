Revue de la semaine 29: Nord2 5G, Realme GT Master Edition, officiel Poco F3 GT

Encore une semaine, récapitulons. Huawei a confirmé que sa série P50 deviendrait officielle le 29 juillet et que les téléphones seraient lancés dans le monde entier avec Harmony OS 2.0.

Un teaser officiel a en outre révélé que les téléphones Huawei P50 utiliseraient toujours des appareils photo Leica et qu’au moins un modèle arborerait un objectif périscope de 125 mm avec une ouverture f/3,4. Cela semble être le même objectif que celui des P40 Pro et Mate 40 Pro, mais des rumeurs promettent de nouveaux capteurs pour la génération P50.

Samsung vous permettra d’échanger deux anciens appareils pour obtenir une remise sur un Galaxy Z Fold3 5G ou Z Flip3 5G. Les premiers prix ont fuité pour le duo, mais ils semblent un peu trop élevés – un Z Fold3 de 256 Go est coté à 2 038,63 €, tandis qu’un 512 Go est à 2 165,66 €. Un Flip 3 de 128 Go coûte 1 187,98 €, tandis qu’un passage au 256 Go coûte 1 250,01 €.

Samsung a également confirmé que les Galaxy Z Flip3 5G et Z Fold3 5G arriveront le 11 août.

Le OnePlus Nord2 5G a fait ses débuts avec un SoC Dimensity 1200, un appareil photo principal 50MP avec OIS et 65W Warp Charge. Il est doté d’un AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces. Le modèle de base 6/128 Go commence à 399 € / 27 999 INR, les ventes commencent le 28 juillet.

Le Poco F3 GT a également été annoncé. Présentant des spécifications similaires à celles de la Redmi K40 Gaming Edition, la F3 GT contient une puce Dimensity 1200, une charge de 67 W, un AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, des déclencheurs de jeu et un prix de départ de 25 999 INR. Les précommandes commencent le 24 juillet, tandis que les ventes commencent le 26 juillet.

Realme a dévoilé la GT Master Edition et la GT Master Exploration Edition. L’inspiration de conception pour les deux nouveaux appareils vient des valises avec des motifs striés avec du cuir doux au toucher. Il existe également des versions plus traditionnelles à dos en verre dépoli.

La GT Master Exploration Edition est livrée avec un panneau Super AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. L’édition Master régulière revient à un panneau plat de 6,43 pouces qui utilise à nouveau la variété Super AMOLED et arbore un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones contiennent également des caméras selfie 32MP et des scanners d’empreintes digitales sous-écran.

Realme GT Master Edition est disponible en gris, blanc et dégradé. Le prix commence à 2 399 CNY (370 $) pour le modèle 8/128 Go tandis que la version 8/256 Go coûte 2 599 CNY (400 $).

Realme GT Master Exploration Edition est disponible en gris et abricot. Il commence à 2 799 CNY (432 $) pour la version 8/128 Go et monte à 3 099 CNY (478 $) pour la version 12/256 Go. Les premières ventes en Chine sont prévues pour le 30 juillet.

Rendez-vous dans une semaine !

Ainsi que la reconnaissance faciale et la qualité des appels.



Les produits phares du P50 seront dévoilés la semaine prochaine avec HarmonyOS 2.0.



Auparavant, vous ne pouviez faire que des échanges 1 pour 1. Et il n’est pas nécessaire que ce soit deux téléphones – vous pouvez également envoyer votre ancienne tablette ou smartwatch.



Le X3 GT serait la version mondiale du Redmi Note 10 chinois.



Les MacBook Pro redessinés d’Apple avec des écrans miniLED et des puces M1X à venir en 2021.



Il y a un commutateur qui fait apparaître une clé d’épaule matérielle, ainsi qu’un refroidissement avancé pour le chipset Dimensity 1200, un écran OLED 120 Hz et un excellent son.







La société avait précédemment confirmé qu’elle viendrait avec un SoC Dimensity 1200-AI et une triple caméra 50MP.



L’événement aura lieu à 14 h 00 GMT/10 h 00 HNE le 11 août.



Le téléphone aura le même vivaneau principal de marque Leica, téléobjectif 5x, équivalent ultra-large de 18 mm.



Le lancement est prévu ce mercredi 21 juillet.



OnePlus cherche à bousculer le segment milieu de gamme avec son dernier téléphone Nord.



Le Z Flip3 est moins cher que le Z Flip 5G actuel, mais le Z Fold3 pourrait s’avérer très cher.



L’événement marquera le début d’une nouvelle ère de la photographie mobile, a déclaré le PDG.



Il s’agit du Galaxy M21 de l’année dernière avec un design légèrement modifié et un nouvel appareil photo principal.



Les produits phares du design premium de Realme seront mis en vente vendredi prochain.



La Mi Pad 5 sera la première tablette 5G de Xiaomi et elle disposera du système de charge le plus puissant à ce jour.



Il y avait des rapports contradictoires de diverses sociétés d’analyse, mais le dernier scuttlebut confirme le rapport initial.



Le téléphone arrive le mois prochain avec Android 11 prêt à l’emploi.



Les premières ventes en Europe commencent le 25 août.



Les premières ventes en Inde commencent le 26 juillet à midi.



Jusqu’à présent, nous n’avions entendu parler que des coloris Gray Sierra et Blue Haze (en plus de parler d’une édition spéciale à dos en cuir).