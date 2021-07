Revue de la semaine 28: S22 Ultra avec appareil photo 200MP, Nokia XR20, fuite Z Fold3

Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. L’histoire principale était que Samsung ferait équipe avec Olympus pour l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra, apparemment un capteur 200MP avec un objectif à 5 éléments devant lui. L’histoire continue selon laquelle le Galaxy S22 Ultra pourrait arriver en janvier.

Le midranger XR20 de Nokia a fait surface dans une image, montrant la plaque arrière robuste du téléphone, trempée dans l’eau. Le XR20 arrive le 27 juillet avec un écran LCD HD+ de 6,67 pouces, une batterie de 5 000 mAh et un chipset Snapdragon 480 5G.

Xiaomi est devenu le deuxième plus grand fournisseur de smartphones au monde au deuxième trimestre de l’année, utilisant une croissance de 80% pour dépasser Apple pour la deuxième place. Dans une histoire connexe, le Redmi Note 10T arrive en Inde le 20 juillet, à partir de 15 000 INR.

Le OnePlus Nord 2 5G a fait surface dans les rendus. Il sera officialisé le 22 juillet avec un Super AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces, un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP, un chipset Dimensity 1200 5G et une batterie de 4 500 mAh.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G a continué à figurer dans la bobine d’actualités. Une fuite de TENAA a confirmé ses dimensions, qui indiquent un cadre plus mince de 6,4 mm par rapport au Galaxy Z Fold2 actuel lorsque le téléphone est ouvert. TENAA a également confirmé la batterie de 4 500 mAh et l’écran de couverture de 6,2 pouces. Le pliable utilisera le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, un appareil photo ultra-large avec mise au point automatique et un prix de départ compris entre 1 900 000 KRW et 1 999 000 KRW (1 655 $ – 1 741 $) en Corée.

Telles étaient les histoires clés de la semaine. La liste complète des meilleures histoires est ci-dessous. À la semaine prochaine!

