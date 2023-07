Revue de la semaine 28 : Nothing Phone (2), Honor Magic V2 annoncé

L’annonce officielle de Nothing Phone (2) est l’endroit où nous commençons le récapitulatif de cette semaine. Il est un peu plus gros et légèrement plus incurvé que son prédécesseur, et intègre une puce phare dans le Snapdragon 8+ Gen 1. Nothing Phone (2) est disponible en blanc et gris foncé et commence à 599 $/579 £/679 € pour le 8 / Garniture de 128 Go. Il existe une variante 12/256 Go à 699 $/629 £/729 € tandis que le modèle haut de gamme 12/512 Go est fixé à 799 $/699 £/849 €. Les ventes ouvertes sont en direct à partir du 17 juillet.

Nous avons vu des mannequins préliminaires du Galaxy Z Flip5 et du Galaxy Z Fold5, qui ne montraient pas exactement l’évolution de conception attendue. Il y a encore des espaces lorsque le pliable est fermé et il y a un pli important. Bien sûr, ce sont des unités factices et la forme finale sera très probablement légèrement différente.

Le OnePlus 12 a été divulgué à travers des rendus basés sur la CAO, montrant une conception familière avec un changement important – une caméra à zoom périscope. Tout ce que nous pouvons deviner à ce stade, c’est qu’il s’agira d’un capteur OmniVision 64MP.

Un rapport de cette semaine affirme que le Google Pixel 8 sera plus cher que le 7 – environ 50 à 100 dollars. Le Pixel 8 apportera quelques améliorations comme un écran 120 Hz plus lumineux (bien que légèrement plus petit). Apparemment, il comportera également un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons au lieu d’un lecteur optique.

Honor a organisé un grand événement en Chine, où il a dévoilé le Magic V2 aux côtés du MagicPad 13 et de la Magic Watch 4. Le Magic V2 est une véritable merveille de design à seulement 9,9 mm dans son état plié (4,7 mm déplié) et il ne pèse que 231 grammes. Pour référence, le pliable le plus fin jusqu’à présent était le Xiaomi Mix Fold 2 qui mesure 11,2 mm à l’état plié et pèse 262 grammes. Magic V2 dispose d’un écran principal OLED LTPO de 7,92 pouces avec une résolution de 2 156 x 2 344 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran de couverture est de 6,43 pouces. Il s’agit d’un panneau OLED 10 bits avec une résolution de 2 376 x 1 060 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Magic V2 est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doté d’un cœur principal Cortex-X3 overclocké à 3,36 GHz. Magic V2 est disponible dans les couleurs Noir, Noir Soie, Violet Soie et Or. La version de base 12/256 Go est au prix de 8 999 CNY. La version 12/512 Go coûte 9 999 CNY tandis que l’édition Magic V2 Ultimate avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage coûtera 11 999 CNY.

Le MagicPad 13 dispose d’un écran LCD IPS de 13 pouces 2880x1840px avec un taux de rafraîchissement variable qui bascule entre 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz et 144Hz. Un superbe multimédia est garanti par 8 haut-parleurs et 4 microphones. La tablette contient un chipset Snapdragon 888, une batterie de 10 050 mAh avec une charge de 66 W et un stylet appelé Magic Pencil 3. Le Honor MagicPad 13 est en précommande à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente générale le 20 juillet. 2 999 CNY (376 €, 34 300 INR, converti) pour le modèle 8/256 Go.

La Magic Watch 4 prend en charge la connectivité eSIM afin que vous puissiez laisser votre téléphone derrière vous. La montre dispose également d’une double veille pour une durée de fonctionnement plus longue (jusqu’à 10 jours). La Honor Magic Watch 4 est en vente pour 999 CNY (125 €, 11 400 INR, converti) mais il y a une remise spéciale de 50 CNY pour les lève-tôt. Vous pouvez choisir entre Noir, Or et Bleu.

