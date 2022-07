Revue de la semaine 27 : le Xiaomi 12S Ultra 1 pouce est là, le ROG Phone 6 Pro est officiel

Une autre semaine plus tard, et comme les grands disparaissent, c’était tout. Juste au bon moment, Xiaomi a dévoilé la série 12S avec les Xiaomi 12S, 12S Pro et le très attendu 12S Ultra.

Nous allons commencer par le Xiaomi 12S Ultra, car c’est l’un des appareils les plus lus sur notre site Web. Il a finalement franchi la barrière de type 1 pouce sur un téléphone avec le Sony IMX989. Le capteur géant est environ 30 % plus grand que le capteur 1/1,12″ du Xiaomi Mi 11 Ultra, qui en soi était déjà le plus grand imageur sur un smartphone.

Le nouvel appareil photo principal peut s’appuyer sur l’expertise photographique de Leica. Il existe deux styles photographiques sur le Xiaomi 12S Ultra – Leica Authentic et Leica Vivid, comme leurs noms l’indiquent, l’un est un look atténué, tandis que l’autre est un look punchy et HDR plus courant.

Les deux autres caméras arrière sont un téléobjectif 5x et un ultra large 13 mm avec AF et macro.

Le Xiaomi 12S Ultra dispose d’une batterie de 4 860 mAh avec une charge de 67 W et d’un E5 AMOLED de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz.

Le traitement est effectué par le dernier Snapdragon 8+ Gen 1. La même puce est aux commandes des Xiaomi 12S et 12S Pro. Ces deux-là obtiennent un appareil photo principal de 50 MP, 1/1,28″. C’est le même capteur IMX707 que sur les 12 et 12 Pro, cependant, les trois modèles de la série S ont été « co-conçus avec Leica ».

Malheureusement, le Xiaomi 12S Ultra sera exclusif à la Chine, nous n’avons donc que les deux autres membres de la série à espérer sur les marchés occidentaux.

Asus a lancé les ROG Phone 6 et 6 Pro. Les derniers téléphones de jeu apportent un Snapdragon 8+ Gen 1, le Pro offre jusqu’à 18 Go de RAM. Les deux téléphones partagent un 1080x2448px de 6,78 pouces avec 165Hz avec un taux d’échantillonnage tactile bonkers allant jusqu’à 720Hz. Le département de la caméra a également reçu une mise à jour avec un tireur principal Sony IMX766 de 50MP à côté d’un module ultra large de 13MP et d’une caméra macro de 5MP. Le tireur de selfie est maintenant un Sony IMX663 12MP.

Les ROG Phone 6 et 6 Pro utilisent toujours une batterie de 6 000 mAh divisée en deux cellules de 3 000 mAh et vous obtenez deux ports USB-C – un en bas et un autre sur le côté. La charge filaire est toujours plafonnée à 65 W, tout comme la série ROG Phone 5. Le front logiciel est couvert par Android 12 avec ROG UI et Zen UI.

Le ROG Phone 6 avec ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 999 € / 899 £ en Europe et 71 999 INR en Inde, tandis que le ROG Phone 6 Pro haut de gamme avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera 1 299 € / 1 099 £ et INR 89 999 respectivement.

Ce sont les histoires clés de la semaine, mais vous pouvez trouver une liste complète de nos meilleures histoires lues ci-dessous.

Avec un écran E5 AMOLED de 6,73 pouces, une batterie de 4 860 mAh avec une charge de 67 W.



Les deux modèles améliorent le matériel et les logiciels de la caméra par rapport aux 12 et 12 Pro et apportent un chipset plus efficace.



Le module utilise pleinement le capteur 1″, contrairement à certains efforts précédents. Mais c’est un module plutôt grand et épais.



Les derniers opus de ROG Phone apportent de nouveaux chipsets, des écrans 165 Hz et de meilleurs appareils photo.



Le Reno8 Pro indien est probablement un Reno8 Pro + rebadgé disponible en Chine.



Le prochain fleuron Android compact d’Asus est en route.



Le summum de l’imagerie téléphonique complété par le plus haut niveau de spécifications.



On dirait que l’idée de Samsung de fusionner les lignes Note et S via ce téléphone a porté ses fruits.



Une telle action profiterait également aux fournisseurs de composants qui s’attendent à une croissance annuelle significative.



Affiche 16 Go de RAM, Snapdragon 8+ Gen 1 et Android 12.



Le Mi Band 7 Pro a un écran plus large, offrant plus d’espace pour afficher les données de santé et les notifications. Les ordinateurs portables sont disponibles en tailles 14″ et 16″.



Un nouveau rapport indique qu’Apple a certifié les panneaux la semaine dernière et que la production de masse commencera ce mois-ci.



Le chipset est nouveau, mais aussi la configuration de la caméra et la batterie.



Le Red Magic 7S Pro conservera l’apparence du 7 Pro.



La version de base 8/128 Go coûterait 799£.



Le flux commence à 11h00 UTC (13h00 CET).



Lava promet 2 ans de correctifs de sécurité pour le téléphone, un remplacement d’écran gratuit pendant les 100 premiers jours et un service gratuit à domicile.



Ce n’est pas un téléphone dont on parle très souvent, mais qui se vend néanmoins incroyablement bien.



Il viendra avec un appareil photo 50MP avec OIS.



Les téléphones seront en vente libre à partir du 8 juillet tandis que Huawei Tag arrivera le 30 juillet.



Le détail est confirmé dans une récente vidéo YouTube et TikTok publiée par la société.



L’appareil devrait être lancé le 12 juillet.



Le nouveau téléphone aura pour thème l’expérience de camping.



La glacière doit aller au milieu – cela maintient le téléphone confortable à tenir et vous donne accès aux quatre boutons de la glacière.