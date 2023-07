Revue de la semaine 27: fuite pratique du Pixel 8 Pro, rumeurs de batterie de la série iPhone 15, débuts de Red Magic 8S Pro et Pro +

La première semaine de juillet a apporté de nombreuses histoires intéressantes et ce n’est pas le moment de récapituler et de vous assurer que vous n’en avez manqué aucune.

Un prototype de Google Pixel 8 Pro est apparu dans un ensemble d’images pratiques bien avant son annonce. L’appareil semble avoir un écran plat avec une découpe centrée et trois caméras à l’arrière – une unité principale mise à jour de 50 MP avec un capteur Samsung ISOCELL GN2, un module ultra large Sony IMX787 de 64 MP et le téléobjectif 48MP avec optique 5x Zoom. L’appareil a également le thermomètre infrarouge supposé sur le côté de la visière à côté du flash LED.

L’autre grande nouvelle de la semaine concerne les capacités de batterie supposées pour la prochaine série d’iPhone 15. L’iPhone 15 standard devrait atteindre une cellule de 3 877 mAh, le 15 Plus devrait avoir une capacité de 4 912 mAh, ce qui serait la plus grande cellule de batterie sur un iPhone à ce jour. L’iPhone 15 Pro devrait être équipé d’une cellule d’une capacité de 3 650 mAh tandis que le 15 Pro Max devrait être livré avec une batterie de 4 852 mAh.

Red Magic 8s Pro et Pro + sont désormais officiels avec les chipsets Snapdragon 8+ Gen 2 dotés d’un cœur principal overclocké (3,36 GHz) et de vitesses d’horloge GPU plus rapides (719 MHz), ce qui est conforme au chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. La variante Pro + est désormais livrée avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage pour 7 499 CNY (1 035 $ / 950 € / 85 000 ₹). Red Magic 8s Pro commence à 4 000 CNY (550 $/510 €/45 500 ₹) pour la version 8/128 Go.

Nous avons également vu les débuts de la tablette Red Magic avec un écran LCD IPS de 12,1 pouces (144 Hz), un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 10 000 mAh avec une charge de 80 W. La tablette Red Magic commence à 3 899 CNY (538 $) pour la version 12/256 Go et monte à 4 599 CNY (635 $) pour la version 16/512 Go.

OnePlus Nord 3 est désormais officiel avec le SoC Dimensity 9000, un meilleur écran et une batterie plus grande à partir de 499 €. Nous avons également le Nord CE3 exclusif à l’Inde qui commence à 26 999 INR et le Nord Buds 2r au prix de 2 199 INR.

La conception de Nothing Phone (2) a été officiellement confirmée et nous avons reçu une présentation vidéo de MKBHD détaillant l’interface Glyph mise à jour. Les premières spécifications de Xiaomi 14 sont apparues, suggérant que les appareils seront équipés de la cellule de batterie Snapdragon 8 Gen 3 de 4 680 mAh sur le Xiaomi 14 (charge filaire 90 W) et d’une cellule de 5 000 mAh sur le 14 Pro (charge filaire 120 W). Xiaomi a également confirmé le lancement de son Mix Fold 3 en août.

Samsung a officiellement confirmé qu’il organiserait son événement Unpacked le 26 juillet à Séoul, en Corée du Sud, où nous verrons les débuts des séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et Galaxy Watch6. Le Galaxy S21 FE est également confirmé pour être relancé en Inde avec un chipset Snapdragon 888.

Nous avons compilé la liste complète des plus grandes histoires de la semaine dernière ci-dessous:

Puisque la source les a supprimés, ils sont probablement la vraie affaire.



Apple devrait dominer en matière d’autonomie de la batterie.



Snapdragon 8 Gen 3 aux côtés de batteries plus grandes et d’une charge filaire plus rapide sur le Xiaomi 14.



L’interface Glyph sur téléphone (2) comprend 11 bandes LED segmentées avec 33 zones d’éclairage.



Il a une date de lancement provisoire du 14 juillet.



La nouvelle puce augmente les vitesses d’horloge du CPU et du GPU tandis que les améliorations apportées au ventilateur de refroidissement l’aident à contrôler les températures.



Il est lancé le 11 juillet.



Les ventes ouvertes en Chine commencent le 11 juillet.



Jetez un œil au prochain Nothing Phone (2) dans ces rendus détaillés.



Aussi, jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle pour un total de 24 Go. Le Pro aura un écran incurvé, le modèle vanille optera plutôt pour un écran plat.



La nouvelle version sera couplée à 256 Go de stockage.



Le Neo7 Racing obtient un nouveau nom pour les marchés internationaux.



Le calendrier de lancement a été confirmé par un exec.



Il y a aussi une réduction pour les lève-tôt sur la variante renforcée.



Le plan est d’introduire 250 millions de personnes à l’Internet mobile.



Samsung héberge pour la première fois Galaxy Unpacked en Corée du Sud.



Le premier smartphone pliable de Google n’est pas si durable.



Il a été amené aux États-Unis par une société connue pour « de-Googling », et donc il est « de-Googled ».



Le nouveau téléphone offre une charge de 200 W et jusqu’à 1 To de stockage.



Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais le M34 est léger sur les mises à niveau par rapport à son prédécesseur de 2022, donc ce n’est pas inattendu.



La liste ne révèle que les noms de code et les numéros de modèle.



L’analyste affirme que le prix de départ sera supérieur au coût de 1 099 $ de l’iPhone 14 Pro Max.



Il sera dévoilé le 5 juillet en Chine aux côtés du Red Magic 8S Pro.



Les deux seront disponibles sur Amazon India à partir de la semaine prochaine.