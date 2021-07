Revue de la semaine 26: rendus MWC 2021, SD888+, One UI Watch, Z Fold3 et Z Flip3 et plus

Encore une semaine, récapitulons. Infinix s’est lancé dans le jeu des numéros à charge rapide et est devenu pro. L’Infinix Concept Phone 2021 prend en charge une charge de 160 W et peut passer de 0 à 100 % en seulement 10 minutes – wow. Être un concept signifie que vous ne pouvez pas acheter ce téléphone Infinix, mais la technologie impressionnante pourrait bientôt faire partie d’un vrai produit.

Nous avons vu la première photo en direct du Huawei P50 dans une finition rose éblouissante. Le réseau de caméras à double cercle montrait quatre lentilles. Un cercle est occupé par un périscope, l’autre par trois caméras. Les séries P50 sont attendues fin juillet.

Cette semaine était le MWC 2021 et l’une des plus grandes annonces était le Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. Essentiellement un chipset 888 regroupé, le Plus apporte un cœur Cortex-X1 à 3 GHz et un moteur AI amélioré, à hauteur de 20%. Asus, Motorola, Xiaomi, Honor et vivo ont déjà confirmé leur engagement envers le nouveau chipset Snapdragon 888 Plus dans leurs prochains smartphones. Les appareils dotés de la nouvelle plate-forme devraient être lancés dès le troisième trimestre 2021.

Samsung a fait sa propre annonce au MWC, détaillant la nouvelle orientation de ses montres intelligentes. S’éloignant de Tizen OS, Samsung s’est associé à Google pour One UI Watch – un système d’exploitation Wear avec l’apparence et les fonctionnalités distinctives de Samsung. Nous verrons One UI Watch en action en août, lorsque la famille Galaxy Watch4 arrivera. Nous en avons vu certains dans les rendus et avons même découvert leur prix – les 42 mm et 46 mm Watch4 Classic coûteront respectivement 470-500 € et 500-530 €. La Galaxy Watch4 sera disponible en 40 mm et 44 mm, au prix de 350-370 € et 380-400 €, respectivement.

Nous avons également vu des rendus détaillés et des vidéos 360 des Galaxy Z Fol3 5G et Z Flip3 5G, montrant les deux appareils en détail et révélant leurs couleurs respectives – noir, blanc rosé et vert pour le pli, or, vert, noir et violet pour le Retournez.

Un nouveau Samsung avec le prochain chipset Exynos avec architecture AMD RDNA 2 a fuité sur 3D Mark, en tête du classement et en battant les leaders actuels des smartphones de la série iPhone 12.

Microsoft a quant à lui publié l’aperçu Insider de Windows 11.

Cela fait environ pour les histoires les plus populaires de la semaine. La liste complète est ci-dessous. À la semaine prochaine!

Il y a 20 capteurs de température et 60 mécanismes de protection de sécurité – ainsi que des composants très efficaces – pour garantir que tout se passe bien.



Échangez 2 Go de stockage interne contre 2 Go de RAM supplémentaire.



Le téléphone aura une couleur rose étincelante.



Le score global dépasse tous les téléphones, même les appareils Apple dotés de la puissante puce A14 Bionic.



La puce est également livrée avec des performances d’IA améliorées.



Première Galaxy Watch avec One UI Watch à venir plus tard cet été.



La grande nouvelle a été confirmée par la présidente de la gamme de produits d’Honor, Mme Fang Fei.



Vous pouvez essayer le nouveau système d’exploitation dès maintenant.



Ce capteur haute résolution devrait offrir un zoom numérique de haute qualité jusqu’à 4x. Et il aura le successeur S888 pour faire le calcul.



Le Z Flip3 obtiendra un écran externe beaucoup plus grand.



L’affichage est probablement un spectacle à voir.



Le Galaxy Z Fold3 sera disponible en trois couleurs : noir, vert et blanc rosé.



Xiaomi promet une centrale portable.



Le chargeur ne sera cependant pas inclus dans la boîte.



On ne sait pas si la variante Pro+ fera également ses débuts aux côtés de ces modèles.



Le téléphone serait alimenté par le chipset Dimensity 1200 de MediaTek.



Il devrait avoir les mêmes appareils photo que le Galaxy A52.



La version « t » est légèrement moins chère que le modèle d’origine, mais principalement grâce à des remises.



Le téléphone aura un design amélioré avec un écran externe plus grand et éventuellement une charnière résistante à l’eau.



Vous n’avez pas besoin de démonter tout le téléphone pour remplacer l’écran, mais les réparations peuvent toujours être très délicates.



Le Yoga Pad 11 a le même crochet/béquille, un son impressionnant et une longue durée de vie de la batterie. Cependant, lui et le P11 Plus passent à un chipset Heli G90T.



Le Galaxy Z Flip3 5G est disponible en quatre couleurs, dispose de trois caméras et de deux écrans.



Cela compensera au moins un peu le retard.