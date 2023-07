Revue de la semaine 26 : Asus lance Zenfone 10, fuites de la gamme Xiaomi 13T, Snapdragon 4 Gen 2 devient officiel

Nous renvoyons le premier semestre 2023 avec encore un autre lot de fuites et de teasers. La série Xiaomi 13T est en route, et nous avons vu quelques spécifications du vanilla 13T et du 13T Pro.

Rien n’est une marque qui génère beaucoup de battage médiatique et nous ne sommes pas surpris qu’un compositeur Glyph, développé conjointement avec les géants de l’EDM Swedish House Mafia, ait été l’une des meilleures histoires de la semaine dernière. Il y a eu un autre développement plus intéressant autour du nouveau téléphone de la société de Carl Pei, car son équipe a partagé deux teasers, révélant un écran plat et un dos transparent qui conserve toujours les lumières LED emblématiques.

De nombreux fans de Samsung attendent l’événement Summer Unpacked, et le Galaxy Z Flip5 dans une photo d’espionnage était un sujet de conversation populaire autour du refroidisseur d’eau. Un Galaxy S23 FE est également en route, qui suit la conception globale du S23, mais nous ne savons pas s’il fera partie de l’événement ou s’il aura un lancement séparé.

Qualcomm a sorti son dernier chipset pour les midrangers abordables, le Snapdragon 4 Gen 2, et l’un des premiers téléphones à l’obtenir est le Xiaomi Redmi Note 12R. Le Zenfone 10 a finalement été présenté par Asus avec des améliorations telles que la recharge sans fil et un nouveau cardan.

Voici toutes les plus grandes histoires de la semaine dernière:

Les deux téléphones seront équipés d’écrans AMOLED 144 Hz et de batteries de 5 000 mAh.



La Gen 2 est également la première puce de la série Snapdragon 4 avec 5G Release 16. De plus, elle a amélioré la réduction du bruit et l’EIS pour les vidéos.



Le téléphone (2) apportera un affichage perforé centré et des côtés en aluminium incurvés.



Selon les rumeurs, il sera lancé sur certains marchés au troisième trimestre 2023.



Le prochain pliable à clapet a été repéré dans la nature.



Les taquineries, c’est juste implacable.



Une expérience grand écran que vous pouvez porter sur votre visage.



L’appareil est déjà en vente libre en Chine.



L’année dernière, la société a publié une version Poke Ball du Buds2, cette édition spéciale a pour thème trois Pokémon populaires.



Ainsi qu’un écran 144 Hz et le chipset Snapdragon 8 Gen 2.



La solution est assez simple – une sangle pour aider à répartir le poids – mais cela peut coûter plus cher.



À partir de jeudi, vous pourrez déposer un petit acompte remboursable sur Flipkart pour réserver une place dans la file d’attente et obtenir des avantages.



Il sera mis en vente plus tard dans la journée aux États-Unis, en Europe et au Japon.



Il ressemble à l’A24 4G qui a été lancé en avril.



On dit que le téléphone colle à un îlot de caméra en forme d’Oreo.



Il aura trois options de couleur.



HMD s’associe également à iFixit pour proposer des guides de réparation et des pièces de rechange OEM pour l’appareil.



La série Reno10 arrive sur le marché indien dans le cadre de son déploiement mondial.



Dispose du curseur OnePlus traditionnel et d’un blaster IR.



Le téléphone ressemble à son prédécesseur, avec des changements de conception mineurs à l’arrière.



Le design semble familier, non ? Mais il y a quelques différences à l’extérieur et il peut y avoir plus de différences à l’intérieur.



Les ventes ouvertes en Chine commencent le 30 juin.



Puce Helio G99 et écran de 6,78 pouces à 120 Hz.



Il sera lancé le 4 juillet avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1.