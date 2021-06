Revue de la semaine 25: Windows 11 officiel, Galaxy Z Fold3, Flip3 rend la surface

Une autre semaine s’est écoulée et il est temps de récapituler. Microsoft a dévoilé Windows 11 avec un nouveau design et des fonctionnalités intelligentes. Les icônes de la barre des tâches sont désormais centrées au lieu d’être à gauche, les fenêtres ont un bord arrondi, les mises à jour sont 40 % plus petites et fonctionnent mieux en arrière-plan, et le système d’exploitation peut exécuter des applications Android. Ce dernier bit est activé via le compilateur Intel Bridge, qui traduit les applications non X86 pour qu’elles s’exécutent sur les processeurs Intel et AMD. Windows 11 sortira en tant que mise à jour gratuite pour les appareils compatibles plus tard cette année.

La série Huawei P50 pourrait sortir le 29 juillet. La gamme, composée des P50, P50 Pro et P50 Pro+, pourrait être en grande partie 4G, fonctionnant sur le chipset Kirin 9000. Nous nous attendons à ce que les trois téléphones aient un appareil photo principal de 1 pouce et un nouveau capteur de 1/1,18 pouce derrière l’appareil photo ultra-large.

Tecno a sorti son premier smartphone premium – le Phantom X. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP, d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 33 W et d’une puce Helio G95. Le téléphone sortira le mois prochain.

Quelques histoires liées à Samsung sont sorties. Nous avons d’abord vu les rendus officiels des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. Le Z Fold3 semble avoir une caméra perforée sur son écran intérieur, contredisant les rapports d’une caméra sous-écran. Le prochain Fold prendra également apparemment en charge le S Pen.

Le Galaxy M32 est désormais officiel. Fidèle à son héritage, il est livré avec une énorme batterie de 6 000 mAh, complétée par un AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz et un prix de départ bas – 14 999 INR pour le modèle 4/64 Go.

La rumeur veut que les Galaxy S22 et S22+ obtiendront des caméras principales de 50MP et une caméra à zoom 3x 12MP appropriée – plus de recadrage sur une caméra à zoom régulier de 64MP.

Nous avons également vu des rendus de la Galaxy Watch Active4 attendus avec Wear OS en août. La montre ne comporte pas de lunette tournante et a des côtés plats, au lieu des côtés arrondis de la Galaxy Watch Active2 actuelle.

Les précommandes américaines du Xperia 1 III de Sony devraient commencer le 1er juillet pour 1 300 $. Au moins, les premiers acheteurs pouvaient s’attendre à une sorte de pack d’écouteurs haut de gamme.

Le système d’exploitation se souviendra désormais de la taille et de la position exacte de chaque application sur vos moniteurs.



La plupart des séries P50 seront uniquement en 4G.



Et c’est un grand capteur 1/1.3″ à l’arrière, rejoint par une caméra portrait de 50 mm et un module ultra large. Il y a aussi une caméra selfie ultra large.



Les premières ventes en Inde commencent le 28 juin.



Le téléphone est coté à 1 300 $.



Dans les générations S20 et S21, une caméra 64 MP a été utilisée pour les prises de vue haute résolution, le zoom et la vidéo 8K, mais les choses pourraient être très différentes l’année prochaine.



La société a confirmé qu’elle travaillait sur un système de charge de 160 W, mais n’a pas encore confirmé le nom du téléphone.



Sera une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10.



La version mondiale du combiné a été repérée.



Ces mannequins sont probablement destinés aux fabricants de boîtiers pour essayer leurs nouveaux designs.



Le nouveau Velvet visait un design sans clé basé sur le Velvet d’origine, mais introduisait également de nouveaux éléments.



Le téléphone dispose d’un télémètre laser d’une portée de 40 mètres et de 8 modes de mesure.



Le Prime Day se déroule jusqu’au 23 juin.



Le téléphone sera « de loin » le smartphone le moins cher.



Et il serait plus rapide que le GPU Mali de nouvelle génération.



Les chercheurs de TrendForce affirment que les quatre nouveaux modèles auront une stabilisation du déplacement du capteur et une mise au point automatique sur les caméras ultra larges.



L’événement aura lieu plus tard dans la journée et présentera enfin le nouveau système d’exploitation.



La soi-disant interface utilisateur de tiroir comporte un volet sur la gauche qui vous aide à parcourir rapidement les dossiers locaux.



Ce sera une nouvelle plate-forme plutôt que le SD888 ordinaire avec le modem 5G désactivé.



Le téléphone est toujours en vente sur le site Web d’Apple.



Le Fold3 semble avoir une caméra perforée sur l’écran intérieur.



Le verre bombé et les côtés incurvés disparaissent au profit d’un design plus plat.



Les télécoms coréens testeraient déjà les derniers pliables Galaxy Z.



Un iPhone 14 Max de 6,7 pouces coûtera moins de 900 $.