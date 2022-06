Revue de la semaine 25 : Poco F4 et X4 GT sont officiels

Bienvenue à la fin de la semaine numéro 25. Jetons un coup d’œil en arrière.

Samsung aurait accumulé quelque 50 millions de smartphones invendus. La série A serait principalement à blâmer, n’ayant pas atteint ses objectifs de vente pour une raison ou une autre. 50 millions représentent environ 18 % de l’objectif d’expédition prévu par Samsung cette année, ce qui n’est pas bon du tout. Samsung a fabriqué environ 20 millions d’unités par mois au début de cette année, mais ce chiffre est tombé à environ 10 millions en mai. Cela pourrait être une réaction au fait d’avoir trop d’unités bloquées dans l’inventaire et de voir une faible demande. La baisse de la demande a également amené Samsung à réduire ses commandes de composants auprès des fournisseurs de 30 à 70 % d’avril à mai.

Les Poco F4 et X4 GT sont arrivés avec un Snapdragon 870 et un Dimensity 8100, respectivement. Voici un résumé du X4 GT – il dispose d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 5 080 mAh avec une charge de 67 W et d’une triple caméra – 64MP de large, 8MP ultra large et 2MP macro.

Le Poco F4 dispose d’un AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, de 6 Go ou 8 Go de RAM, d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 67 W et de la même configuration à trois caméras.

Le Poco X4 GT sera disponible le 27 juin (lundi) auprès de certains détaillants et de la boutique en ligne officielle de Poco. Entre le 27 juin et le 7 juillet, une remise anticipée de 80 € sera appliquée sur les prix normaux de 380 € pour une unité 8/128 Go et de 430 € pour un téléphone 8/256 Go. Plus de détaillants offriront bientôt le X4 GT.

Le Poco F4 sera bientôt disponible en deux configurations. L’option 6/128 Go coûtera 400 €, tandis que celle 8/256 Go coûtera 450 €. En Inde, le Poco F4 sera disponible via Flipkart (première vente le 27 juin) dans trois configurations de mémoire : 6/128 Go pour 28 000 ₹, 8/128 Go pour 30 000 ₹ et 12/256 Go pour 34 000 ₹.

Le Xiaomi Smart Band 7 est sorti de Chine. Son prix est de 59,99 €, mais une offre spéciale pour les lève-tôt fait baisser le prix à 49,99 €. Xiaomi Band 7 est disponible dans une variété d’options de couleurs avec des bracelets en silicone de couleur unie noir, bleu, ivoire, orange, olive et rose ainsi que plusieurs options de camouflage et de néon. La version NFC du Smart Band 7 restera exclusive à la Chine pour le moment, bien que des rumeurs suggèrent qu’elle finira par arriver sur les marchés mondiaux plus tard en collaboration avec Mastercard.

Ce sont les histoires clés de la semaine, mais vous pouvez trouver la liste complète des sujets d’actualité ci-dessous. À la semaine prochaine!

