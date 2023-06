Revue de la semaine 25 : fuites de Nothing Phone (2), Google Pixel 8 et OnePlus V Fold

Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. Chose intéressante, notre principale histoire de la semaine était le câble USB-C transparent de Nothing pour le téléphone (2). Le câble a la gravure de la marque ainsi que six petits cercles, que nous espérons être des LED, mais qui ne font probablement qu’une partie de la conception.

Sur le sujet, nous avons obtenu les prix indiqués pour les téléphones Nothing 8/256 Go et 12/512 Go (2) – 729 € et 849 €, respectivement. Nous le saurons à coup sûr le 11 juillet.

Nous avons rassemblé une liste de tous les appareils Galaxy éligibles pour OneUI 6.0 et Android 14. Le Galaxy S21 ou plus récent obtient sûrement l’Android 14 avec le Galaxy Z Fold3/4 et Z Flip3/4, du milieu de gamme, le Les Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A34, A33, A24, A14, A13 et A04 sont censés obtenir la dernière version d’Android cette année ou au début de la prochaine, à en juger par les versions précédentes. Les Galaxy M54, M53 5G, M33 5G et M23, ainsi que les Galaxy F54, F23 et F14 5G seront également éligibles.

Les spécifications d’affichage du duo Google Pixel 8 ont fuité. Le Pixel 8 Pro aura un écran de 6,70 pouces 1344x2992px 120Hz avec une luminosité maximale de 1 600 nit – c’est un ppi légèrement inférieur par rapport au 7 Pro, mais une luminosité maximale beaucoup plus élevée. Le Pixel 8 obtient un panneau 1080p plus petit de 6,17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus rapide et une luminosité de 1 400 nits plus élevée que son prédécesseur.

Nous avons obtenu nos premiers rendus basés sur la CAO du OnePlus V Fold. Il est plus grand que le Find N2 et sera plus conforme au Samsung Galaxy Z Fold4 et vivo X Fold2. En termes de design, nous pouvons voir que le OnePlus V Fold apportera des côtés métalliques élégants et un grand écran de couverture avec un trou de perforation. Le dos semble avoir une finition semblable à du cuir et un anneau de caméra proéminent abritant trois capteurs et la marque Hasselblad. Sur la base des rumeurs, nous devrions voir un appareil photo principal de 50 MP (IMX 890) aux côtés d’un module ultra large non spécifié et d’un objectif périscope. OnePlus V Fold devrait faire ses débuts avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 2 et une batterie de 4 800 mAh prenant en charge une charge filaire jusqu’à 100 W.

Le Honor 90 Lite est officiel avec un chipset Dimensity 6020 et un appareil photo principal de 100MP. Les autres caméras sont un ultra large 5MP, une macro 2MP et un selfie 16MP. Le téléphone dispose d’un écran de 6,7 pouces à 90 Hz et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 35 W. Le Honor 90 Lite coûte 300 £ au Royaume-Uni et 300 € ailleurs en Europe.

Ce sont les plus grandes histoires de la semaine, mais vous pouvez voir la liste complète ci-dessous.

Eh bien, seules les deux extrémités USB-C sont transparentes. Rien n’est axé sur le design, donc même les petites touches comptent.



Il coûtera presque deux fois plus cher que le premier.



Conformément à la propre politique de mise à jour de Samsung, nous avons une liste préliminaire des appareils éligibles.



Les deux prochains téléphones Pixel seront dotés d’écrans plats avec des coins incurvés.



Ce ne sera pas seulement un Oppo Find N2 rebadgé après tout.



L’iPhone 16 sera le pionnier du Wi-Fi 7.



Il dispose d’un écran FHD+, contrairement au Honor 70 Lite, de plus de RAM et de stockage, d’une charge plus rapide et d’autres améliorations.



Le téléphone prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.



Malgré tout, ils peuvent toujours être « #BestPhonesForever ».



La liste complète pour la zone euro a été dévoilée.



Tailles de batterie, couleurs, mémoire et stockage.



L’appareil devrait être lancé en Chine dans les mois à venir.



Les deux nouveaux téléphones robustes seront disponibles à partir de la mi-juillet.



Il n’y a pas de spécifications pour accompagner les images, mais entre les lunettes et le trou de perforation, les améliorations à l’avant sont apparentes (moins à l’arrière).



Le téléphone n’a pas été annoncé officiellement, mais il est apparu sur le site Web de China Telecom, avec des spécifications, des images et même des prix.



Le Note 30 VIP personnalisé est livré avec un étui en silicone transparent en édition limitée, une rondelle de chargement sans fil Qi de 15 W et une boîte en édition limitée.



Il sera lancé le 29 juin avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2.



La nouvelle série Cheetah fait partie de la gamme Performance d’Amazfit.



Cependant, vous devrez peut-être agir rapidement.



Le prochain appareil présentera probablement des spécifications identiques à celles du Galaxy A34.



La source suggère également qu’une tablette de jeu Red Magic est en route.