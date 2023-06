Revue de la semaine 24 : le Galaxy S23 FE arrive au troisième trimestre, Nothing Phone (2) est prévu pour le 11 juillet

La semaine 24 est terminée, récapitulons-la. Le Samsung Galaxy S23 FE serait arrivé avant le quatrième trimestre. L’édition des fans S23 tombera probablement entre juillet et septembre sur certains marchés et aura une sortie plus large au quatrième et au premier trimestre de 2024.

Le OnePlus Nord 3 a été révélé dans des rendus de presse officiels. Étant un Ace 2V rebadgé, il aura un écran de 6,74 pouces à 120 Hz, un appareil photo principal de 64 MP, un ultra large de 8 MP, un selfie de 16 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 80 W. Il utilisera un SoC Dimensity 9000 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Nord 3 arrive en Europe et la rumeur dit que la version 8/128 Go coûtera 449 € tandis que la version 16/256 Go coûtera 549 €.

Rien n’a annoncé que le téléphone (2) sera mis en ligne le 11 juillet lors d’un événement spécial en ligne. Attendez-vous à un AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 4 700 mAh et une puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Nous avons reçu un autre rapport détaillé sur l’appareil photo Google Pixel 8. Le Pro aura un ultra-large IMX787 64MP, un appareil photo large Samsung GN2 50MP, un téléobjectif Samsung GM5 5x 48MP, un capteur de temps de vol, un flash et un thermomètre FIR. La vanille aura un ultra large IMX386 12MP (plus étroit que le Pro), le même appareil photo principal, un capteur ToFF (apparemment différent) et pas de thermomètre.

L’Infinix Note 30 VIP est un téléphone en édition spéciale qui ajoute une recharge sans fil à un prix imbattable. Il peut se recharger sans fil à 50 W et Infinix propose à cet effet un chargeur spécial refroidi par air sur pied. La charge filaire est plus rapide à 68 W mais elle s’estompe par rapport à la charge de 120 W de son prédécesseur, le Note 12 VIP.

L’Infinix Note 30 VIP dispose d’une batterie de 5 000 mAh, d’un Dimensity 8050 de 6 nm avec 12 Go de RAM et d’un AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’Infinix Note 30 VIP est disponible en Magic Black et Glacier Blue pour 299 $.

La rumeur veut que le SoC Exynos 2200 soit sous le capot dans toutes les régions.



Il est attendu très prochainement en Europe.



La batterie de 5 000 mAh du téléphone durera 1 000 cycles de charge.



Pixel 8 Pro détiendra un avantage considérable sur son frère non Pro.



La diffusion en direct de l’événement commencera à 16h00 BST (15h00 UTC).



Nord 3 devrait être une nouvelle image de marque du OnePlus Ace 2V exclusif à la Chine.



L’appareil a été annoncé en Chine le mois dernier.



La liste comprend les deux derniers appareils Find X-series et quatre membres chacun pour les séries Reno et Oppo A.







Voici tous les accessoires que vous pouvez obtenir avec l’Infinix Note 30 VIP.



Cela a été confirmé par le PDG de l’entreprise.



Les écouteurs devraient être lancés bientôt.



On dirait que la plus grande taille sera mise à profit dès le premier jour.



L’exécutif a été vice-président de Realme et président du Realme International Business Group ainsi que plusieurs autres postes auparavant.



Cette unité avait plus de RAM que la Tab S9 Ultra que nous avons vue la dernière fois – 12 Go au lieu de 8 Go.



Annonce également une nouvelle manette et un nouveau casque Xbox en édition limitée Starfield.



Les deux nouveaux coloris sont déjà disponibles auprès de Tecno et des détaillants partenaires.



Les rumeurs viennent de Weibo. Le téléphone est attendu en août.



Il fera ses débuts avec la série Galaxy Watch6, mais atteindra plus tard également les modèles plus anciens.



Cela est clairement destiné à faire partie de la prochaine campagne de marketing de l’appareil.



Les ventes ouvertes pour les écouteurs commencent le 20 juin tandis que Pad 6 se joint un jour plus tard.



Il est déjà en vente libre en Thaïlande.



Alors, le W930 est-il le nom du W980 ou s’agit-il d’une puce complètement différente ?



Le téléphone sera 5G, probablement similaire au Galaxy A34.