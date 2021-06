Revue de la semaine 24: arrivée de la série Honor 50, fuites de Windows 11, Realme GT à destination de l’Europe

Encore une semaine, récapitulons. Nokia a dévoilé quelques featurephones dans les 110 4G et 105 4G, qui promettent des années de connectivité réseau pour aussi peu que 15 $ (si les prix de leurs prédécesseurs sont pris en compte).

Le Japon a obtenu un autre téléphone exclusif avec un capteur d’appareil photo de 1 pouce. Le Leitz Phone 1 est un Sharp Aquos R6 renommé, le pionnier de l’appareil photo 1 pouce dans un téléphone qui a également été lancé en exclusivité au Japon. Une casquette Leica spéciale recouvre la bosse de l’appareil photo et le téléphone exclusif est en pré-commande pour 187 920 JPY (1 700 $).

Quelques rumeurs concernant la série Galaxy S22 ont éclaté, suggérant que les Galaxy S22 et S22+ pourraient avoir des écrans non LTPO plus petits et des panneaux arrière en plastique. Les chiffres suggèrent 6,06 pouces pour le S22 et 6,55 pouces pour le S22+, contre 6,2 pouces et 6,7 pouces sur le S21/S21+.

Windows 11 a fui à travers des captures d’écran. La prochaine variante du système d’exploitation apportera un menu Démarrer repensé, la possibilité de placer les icônes de la barre des tâches au centre, des coins de fenêtre arrondis et un ensemble de nouveaux fonds d’écran.

La série Honor 50 est arrivée avec les services mobiles de Google et l’annonce que les téléphones Honor prendront en charge GMS à l’avenir. Reste la question de savoir si les smartphones Honor déjà disponibles bénéficieront du support GMS rétroactivement.

Les Honor 50 Pro, 50 et 50 SE ont tous des écrans 120 Hz et des caméras 108 MP. Les Honor 50 et 50 Pro partagent un chipset Snapdragon 778G, tandis que le Honor 50 SE s’appuie sur un Dimensity 900.

Honor 50 et Honor 50 Pro seront en prévente à partir du 25 juin en Chine. Honor 50 commence à 2 699 CNY (422 $) tandis que le Honor 50 Pro commence à 3 699 CNY (578 $). Le Honor 50 SE arrive le 2 juillet pour 2 399 CNY (375 $).

Le Realme GT 5G est arrivé en Europe avec un prix de départ anticipé de seulement 369 € pour le modèle 8/128 Go et de 499 € pour le 12/256 Go. Ceux-ci grimperont jusqu’à 449 € et 599 €, respectivement, après la semaine prochaine.

À la semaine prochaine!

Les réseaux 2G du monde entier sont déjà fermés, ce qui signifie que les Nokia 110 et 105 de 2019 pourraient bientôt cesser de fonctionner.



Les précommandes au Japon commencent demain.



Les Galaxy S22 et S22+ auront des écrans plus petits.



La bosse caractéristique de la caméra observée dans plusieurs rendus va causer des maux de tête aux fabricants de boîtiers.



Un nouveau menu Démarrer et une nouvelle conception de l’interface utilisateur vous attendent.



Ces fonctionnalités ne se limitent pas aux pixels, elles s’adressent à tous les appareils Android.



Les Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE ont été annoncés en Chine plus tôt dans la journée. Ils seront disponibles dans plus de 40 régions à l’échelle internationale plus tard cette année.



Les appareils Honor compatibles devront avoir l’option d’avoir les services mobiles Google.



Samsung utilisera une toute nouvelle conception de traitement arrière.



Une nouvelle équipe MIUI Pioneer a été chargée de corriger les incohérences.



Ce sera une suite du Mi Mix Fold.



Cela signifie qu’il sera livré avec un SoC Helio G80, un écran AMOLED 90 Hz, une caméra quadruple 48MP et une batterie de 5 000 mAh.



Cela signifie que la durée de l’appel est toujours visible et que vous pouvez appuyer dessus pour revenir à l’application du téléphone – pas besoin d’ouvrir le volet de notification.



Le récent passage à ColorOS en Chine ne sera pas répliqué dans d’autres régions.



Les deux sociétés ont déjà fusionné certaines équipes et combiné leurs ressources – cela s’est avéré si bien fonctionner que maintenant les deux se rapprochent encore plus.



Notez que l’ancien « X9 Pro » a en fait été lancé sous le nom de « X7 Max », donc le nom peut ne pas être exact.



Le prochain chipset phare de Qualcomm devrait arriver plus tard cette année.



Le téléphone aura une caméra quadruple 64 MP, un écran Super AMOLED lumineux.



Le prix est pour les lève-tôt, le prix de vente réel sera de 449 € et 599 €.



Les écouteurs pliables seront rejoints par les écouteurs sans fil Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2.



La société a déclaré que « rien n’a été déterminé » jusqu’à présent.



Il s’agit du premier téléphone Motorola Defy depuis plus de 9 ans.



Google a annoncé pour la première fois la messagerie sécurisée en novembre, mais la fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Messages.



On dirait que Motorola est prêt à revenir dans le jeu des smartphones durcis.