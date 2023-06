Revue de la semaine 22 : Galaxy F54 entrant, Razr 40, 40 Ultra et Redmi Note 12T Pro officiels

Le Samsung Galaxy F54 fuit à gauche et à droite et nous connaissons déjà toutes ses spécifications, sa conception et sa date d’annonce – le 6 juin. Tout ce dont nous avons besoin est un prix officiel et nous sommes prêts à partir.

Nous avons également appris que le Nothing Phone (2) arrivera en juillet, avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4 700 mAh et un écran de 6,7 pouces.

Le Redmi Note 12T Pro de Xiaomi est officiel avec un écran LCD FHD+ de 6,51 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un chipset Dimensity 8200 Ultra et une batterie de 5 080 mAh avec une charge de 67 W. Xiaomi a confirmé que Redmi Note 12T Pro sera proposé en noir, blanc et bleu. Les détails de prix et de disponibilité seront révélés dans les prochains jours.

Les Honor 90 et 90 Pro ont été annoncés en Chine. La paire a des batteries de 5 000 mAh et le capteur ISOCELL HP3 200MP de Samsung. Le Pro apporte une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et un écran AMOLED de 6,78 pouces, tandis que la vanille a une puce Snapdragon 7 Gen 1 et un AMOLED de 6,7 pouces. Le prix de la version 12/256 Go est de 2 499 CNY (355 $/330 €), la variante 16/256 Go est de 2 799 CNY (395 $/370 €), tandis que l’option 16/512 Go est au prix de 2 999 CNY (425 $/395 €). La vente débutera le 7 juin, avec le téléphone disponible dans le magasin Hi Honor en Chine.

La série vivo S17 a également fait ses débuts en Chine. Nous avons les vivo S17, vivo S17t et vivo S17 Pro, et tous arborent les mêmes écrans OLED 10 bits incurvés (résolution de 1260 x 2800 px et taux de rafraîchissement de 120 Hz) et des batteries de 4 600 mAh avec une charge rapide de 80 W. Les différences résident dans les configurations du chipset et de la caméra. Le vivo S17 est équipé du chipset Snapdragon 778G+, le vivo s17T obtient un Dimensity 8050 tandis que le S17 Pro apporte le Dimensity 8200. Tous les téléphones sont proposés avec 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. Passant aux caméras, les S17 et S17 Pro disposent d’une caméra frontale de 50MP avec une ouverture f/2.0 et une mise au point automatique. Les caméras selfie sont également flanquées de deux capteurs de flash LED souples. La série vivo S17 sera mise en vente libre en Chine le 8 juin.

Le Realme C53 a été lancé avec un écran de 6,74 pouces et une batterie de 5 000 mAh. Il est essentiellement identique au Realme Narzo N53 qui a été lancé en Inde il y a quelques semaines. Le Realme C53 est équipé d’un grand écran LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. La caméra selfie 8MP est dans une encoche en forme de larme et l’interface utilisateur Realme l’enveloppe dans des notifications de type Dynamic Island. Le téléphone est alimenté par l’Unisoc T612.

Enfin, mais surtout, Motorola a annoncé le RAzr 40, le Razr 40 Ultra pliable à clapet et le Moto G Stylus 5G (2023). Le Razr 40 possède une puce Snapdragon 7 Gen 1, un écran de couverture de 1,5 pouces et un écran pliable de 144 Hz de 6,9 ​​pouces. Le Razr 40 Ultra est doté d’un Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran de couverture complet de 3,6 pouces et d’un écran pliable de 165 Hz de 6,9 ​​pouces. Le Moto G Stylus 5G (2023) dispose d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces à 120 Hz, d’une puce Snapdragon 6 Gen 1 et d’une batterie de 5 000 mAh.

Le Moto G Stylus 5G (2023) est en précommande aux États-Unis. Le Razr 40 Ultra est disponible en Chine et en Europe et arrive ce mois-ci en Amérique du Nord. Le Razr 40 est attendu dans les mois à venir.

