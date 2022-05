Revue de la semaine 21 : Xiaomi lance Redmi Note 11T et Mi Band 7, la série Oppo Reno8 dévoilée

Nous avons vu la semaine 21 aller et venir maintenant et les annonces n’ont cessé de s’accumuler. Xiaomi a donné le coup d’envoi avec le lancement de Redmi Note 11T Pro et Pro+ en Chine. Les deux appareils apportent des spécifications similaires comme les écrans LCD IPS 144 Hz de 6,6 pouces. Chipsets Dimensity 8100 et cames principales 64MP.

Les principales différences concernent les départements de stockage, de capacité de la batterie et de vitesse de charge. Le Note 11T Pro + obtient jusqu’à 512 Go de stockage intégré, une batterie de 4 400 mAh avec une charge de 120 W, tandis que le Note 11T Pro standard s’en tient à une cellule de 5 080 mAh avec une charge de 67 W.

Redmi Note 11T Pro commence à 1 799 CNY (270 $) pour la version de base 6/128 Go et plafonne à 2 199 CNY (330 $) pour le modèle 8/256 Go. Note 11T Pro + coûtera 2 099 CNY (315 $) dans sa version de base 8/128 Go, tandis que le modèle haut de gamme 8/512 Go coûtera 2 499 CNY (375 $). Les deux modèles sont actuellement exclusifs à la Chine. Xiaomi a également publié un Redmi Note 11 SE doté d’un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz, d’un chipset Dimensity 700 et d’une caméra principale de 48 MP. Cela commence à 1 099 CNY (165 $).

La populaire gamme Mi Smart Band a son nouveau membre avec le Mi Band 7. Le portable dispose d’un écran AMOLED de 1,62 pouces, contre 1,56 pouces de diagonale sur son prédécesseur. Il existe plus de 120 modes de suivi de la condition physique, tandis que le suivi de la santé propose désormais des rappels automatiques de saturation en oxygène (SpO2) si vous tombez en dessous de 90 %. Xiaomi Mi Band 7 se vend 239 CNY en Chine. Xiaomi a également annoncé ses écouteurs sans fil Redmi Buds 4 (CNY 199) et Buds 4 Pro (CNY 369).

La série Oppo Reno8 a apporté trois téléphones avec le Reno8 Pro + en tête avec son OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, son chipset Dimensity 8100 Max et sa charge de 80 W pour un total de 3 699 CNY (556 $). Reno8 Pro est le premier téléphone Snapdrgoan 7 Gen 1 sur le marché et reçoit également une charge OLED 120 Hz et 80 W pour 2 999 CNY (448 $). Le Reno8 standard apporte une charge AMOLED 90Hz, Dimensity 1300 et 80W pour 2 499 CNY (375 $).

Oppo a également dévoilé sa dernière tablette Android – l’Oppo Pad Air avec un écran LCD IPS de 10,36 pouces, un chipset Snapdragon 680 et une batterie de 7 100 mAh avec une charge de 18 W. Le prix de détail est fixé à 1 299 CNY (195 $). De plus, nous avons obtenu les écouteurs sans fil Enco Buds R pour 299 CNY (45 $). Realme Pad X est également devenu officiel avec Snapdragon 695 et une batterie de 8 340 mAh.

Tecno Pova 3 a été annoncé avec un écran LCD 90 Hz et une batterie de 7 000 mAh. Le téléphone économique fonctionne sur le chipset Helio G88 de MediaTek et apporte une caméra principale de 50MP. Aux Philippines, la version de base 4/64 Go est au prix de 8 999 PHP (172 $).

MediaTek a dévoilé un trio de nouveaux chipsets avec Dimensity 1050, Dimensity 930 et Helio G99. Le 1050 est fabriqué sur le processus 6 nm de TSMC et est le premier SoC de MediaTek avec prise en charge mmWave 5G tandis que le Dimensity 930 est un cran au-dessus du 920 avec une connectivité plus rapide et une prise en charge des écrans 120 Hz. Helio G99 est un successeur 6nm, uniquement LTE, du Helio G96.

Dans d’autres nouvelles, Xiaomi et Leica ont signé un partenariat stratégique qui verra les deux marques collaborer sur la photographie sur smartphone. Le téléphone de Nothing (1) ramènera un dos translucide avec des capacités de charge sans fil et un prix demandé de 500 € selon la rumeur. Samsung a présenté son capteur 200MP HP1 dans une courte publicité vidéo qui l’a vu imprimer un panneau d’affichage de chat géant tandis que Motorola devrait lancer un téléphone avec ledit capteur plus tard cette année. La caméra selfie de l’iPhone 14 d’Apple coûterait trois fois plus cher que celle de son prédécesseur.

Ce sont les nouvelles les plus notables de la semaine dernière. A revoir dans sept jours.

