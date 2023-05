Revue de la semaine 21: les rendus de l’iPhone 16 Pro Max émergent, la rumeur du Xperia Compact pliable

Une autre semaine plus tard, voici les principaux titres de notre section d’actualités. Nous avons eu notre premier aperçu de l’iPhone 16 Pro Max qui devrait être lancé à l’automne 2024 avec un écran de 6,9 ​​pouces et la même encoche Dynamic Island sur le dessus. La suite de la rumeur est une nouvelle concernant un Xperia Compact pliable de la variété à clapet. La seule autre information dont nous disposons est que l’appareil pas disposent d’un écran secondaire.

Infinix a annoncé ses smartphones de la série Note 30. Le Note 30 apporte un écran LCD de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Helio G99 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 44 W. Le Note 30 5G dispose d’un écran identique mais opte pour un chipset Dimensity 6080 et une caméra principale de 108 MP. Le Note 30 Pro est le plus performant du trio avec un panneau AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra principale de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE de Samsung serait lancé avant les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 qui devraient faire leurs débuts la dernière semaine de juillet. Vous pouvez désormais modifier les messages WhatsApp jusqu’à 15 minutes après les avoir envoyés. Le lancement de Nothing Phone (2) est confirmé en juillet avec une batterie de 4 700 mAh, comme l’a confirmé Carl Pei.

OnePlus a lancé son téléphone en édition limitée Marble Odyssey en Inde. Dans le même temps, Oppo a apporté sa série Reno10 avec le modèle Pro + doté d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, d’un OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge SuperVOOC 2.0 de 100 W.

Vous pouvez consulter la liste complète de nos histoires les plus populaires de la semaine dernière ci-dessous pour vous assurer que vous êtes au courant !

Il sera plus grand que son prédécesseur qui n’a pas encore été lancé.



La rumeur veut qu’il n’y ait pas d’écran secondaire.



Les trois appareils sont livrés avec All-Round FastCharge et la charge inversée.



Le téléphone aura un appareil photo principal de 50 MP avec OIS.



Cela est apparemment dû à la baisse des ventes de la série Galaxy S23.



Il est alimenté par le chipset Exynos 850 et une batterie de 5 000 mAh.



Encore une autre de ces fonctionnalités « Je ne peux pas croire que ce n’était pas disponible auparavant ».



Le PDG de la société a confirmé les détails.



Est essentiellement une version rebaptisée de l’édition chinoise Jupiter Rock.



Les trois téléphones sont déjà disponibles en précommande en Chine.



Les deux seront en vente libre en Chine à partir du 31 mai.



Ce n’est pas identique, mais cela vous rappellera certainement un appareil Apple.



La baisse des ventes de smartphones en Chine semble être le principal coupable ici.



Le rapport suggère que le Galaxy S23 FE sera effectivement lancé après les nouveaux pliables.



Il dispose d’un chipset Helio G99 de 6 nm, d’un écran LCD IPS de 120 Hz et d’une batterie de 5 000 mAh.



Ce n’est pas un téléphone entièrement nouveau, cependant.



Le Galaxy A54 a résisté à la tempête.



Le midranger propulsé par Helio G37 arrive aux côtés des nouveaux membres de la série Infinix Note 30.



Le portable aura deux boutons sur le côté.



Il sera mis en vente libre en Chine à partir de la semaine prochaine.



Samsung Display travaille également sur un écran OLED Fold In & Out.



Le téléphone conservera son corps léger caractéristique.



Il est disponible en pré-commande aujourd’hui à 229 $.



Dispose d’un objectif plus large et de certaines des améliorations du ZV-1F.