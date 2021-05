Revue de la semaine 20: les débuts d’Android 12, les fuites de Pixel 6, la caméra 1 pouce une réalité

Alors que nous voyons la fin d’une autre semaine, il est temps d’en récapituler les événements majeurs.

La prochaine mise à jour majeure d’Android a été annoncée. Android 12 est entré en phase bêta cette semaine et est livré avec un nouveau design majeur, appelé Material You, qui change dynamiquement avec votre fond d’écran.

Il vous suffit de choisir un papier peint et le système détermine automatiquement quelles couleurs sont dominantes, lesquelles sont complémentaires et lesquelles « ont juste fière allure ». Il applique ensuite ces couleurs sur l’ensemble du système d’exploitation – la nuance de notification, l’écran de verrouillage, les commandes de volume, les nouveaux widgets, etc.

Android 12 est d’abord disponible pour les téléphones Pixel, mais d’autres fabricants ont également publié un accès bêta anticipé. Le système d’exploitation recevra sa version stable cet automne.

Les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont probablement les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, que nous avons tous deux vus dans des rendus détaillés cette semaine. La paire partage le nouveau design avec un panneau arrière blanc avec un accent orange et une bande noire pour les caméras. Le Pixel 6 aura deux caméras (probablement large et ultra-large), tandis que le Pixel 6 Pro, qui sera plus grand, aura un zoom périscope.

Samsung a annoncé qu’il utilisait Wear OS pour ses prochaines smartwatches. Google et Samsung ont annoncé un partenariat stratégique qui verra les smartwatches Wear OS sur le thème de Samsung OneUI sortir plus tard cette année.

Sharp a battu Huawei en mettant un capteur de 1 pouce dans un smartphone avec l’Aquos R6. Arrivé au Japon en juin, le Sharp Aquos R6 dispose d’une seule caméra à l’arrière, développée conjointement avec Leica, avec le plus grand capteur de caméra sur un smartphone. L’Aquos R6 a plus de fonctionnalités d’un autre monde comme un écran qui passe de 1Hz à 240Hz dynamiquement. Il existe également un Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Le prix n’a pas encore été annoncé.

Pendant ce temps, Microsoft a annoncé la fin de Windows 10X, qui était censé être une version allégée de Windows 10 conçue spécifiquement pour les appareils à double écran, tels que le Surface Neo. Au lieu de cela, les fonctionnalités de Windows 10X seront incluses dans le logiciel Windows 10 grand public.

Qualcomm a annoncé le chipset Snapdragon 778G 5G, qui est une version légèrement atténuée du chipset 5 nm Snapdragon 780G, construit sur le nœud 6 nm de TSMC.

Poco a dévoilé le M3 Pro 5G avec un écran 90Hz et le chipset Dimensity 700. Poco M3 Pro 5G est disponible sur le site officiel de Poco ou via Amazon, AliExpress et Goboo. Le modèle 4/64 Go démarre à 180 €, la version 6/128 Go à 200 €. Cependant, Poco propose des offres early bird, qui baissent le prix à 160 € et 180 €, respectivement.

Telles étaient les principales histoires de la semaine. A la prochaine!

