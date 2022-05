Revue de la semaine 20 : Infinix Note 12 VIP officiel, X80 Pro, Mate Xs 2 deviennent mondiaux

Encore une semaine de moins, récapitulons. Infinix a dévoilé le Note 12 VIP et il peut faire 120W Hyper Charge. Infinix affirme que la batterie de 4 500 mAh a une durée de 0 à 100 % de seulement 17 minutes. Sinon, le Note 12 VIP dispose d’un appareil photo de 108 MP et d’un écran de 6,7 pouces à 120 Hz. Le VIP Infinix Note 12 sera bientôt disponible dans certaines régions à 300 $.

Les vivo X80 et X80 Pro ont commencé leur déploiement mondial en Inde. Les deux combinés offrent des AMOLED de 6,78 pouces, des caméras principales de 50 MP et une charge de 80 W. Le X80 Pro reçoit le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ainsi qu’un écran AMOLED LTPO2 120 Hz plus avancé avec une résolution QHD+. vivo X80 obtient le chipset Dimensity 9000 de MediaTek et un écran FHD+ Samsung E5 AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

vivo X80 Pro est disponible dans une seule couleur Cosmic Black et une version 12/256 Go à partir de 79 999 INR. Les réservations commencent aujourd’hui alors que les ventes ouvertes commencent le 25 mai. Les acheteurs en Malaisie peuvent également précommander le X80 Pro pour 4 999 MYR. vivo X80 est disponible dans les couleurs Cosmic Black et Urban Blue. La version 8/128 Go coûtera 54 999 INR tandis que le modèle 12/256 Go coûtera 59 999 INR. L’appareil est également en pré-commande au Pakistan pour 159 999 PKR.

Le Huawei Mate Xs 2 est également devenu mondial. Il devrait arriver sur les marchés européens en juin pour 1 999 € en blanc, noir et violet. Le dernier pliable vers l’extérieur de Huawei contient un OLED de 7,8 pouces avec une résolution de 2480 x 2200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois replié, le panneau se rétrécit à 6,5 pouces plus facile à utiliser d’une seule main. Malgré sa grande taille, le Mate Xs 2 pèse 255 grammes – nettement moins que son prédécesseur – le Mate Xs (300 g) et le Mate X2 de Huawei (295 g). Le nouveau Mate Xs 2 est alimenté par le chipset Snapdragon 888 4G de Qualcomm et est livré dans une seule version de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Une rumeur a fait surface selon laquelle Samsung concevrait son propre chipset personnalisé pour la série Galaxy S 2025. La nouvelle rumeur citée par la publication sud-coréenne Inews24 et le pronostiqueur fiable IceUniverse suggère que les responsables de Samsung ne sont pas satisfaits du contrecoup du scandale GOS de la série Galaxy S22 ainsi que des rendements insuffisants et de la mauvaise gestion thermique du Snapdragon 8 Gen 1 et de l’Exynos 2200. jeux de puces. Ainsi, une nouvelle approche similaire à ce que fait Apple avec ses chipsets de la série A est en cours de discussion dans le but ultime d’avoir des appareils mieux optimisés.

Samsung a également publié une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour la gamme d’appareils Galaxy S22. Il comprend divers correctifs de sécurité sans nom ainsi que des améliorations de la “stabilité globale des fonctions”.

Voilà pour les temps forts de la semaine. La liste complète des articles chauds est ci-dessous. A dans une semaine !

Il y a aussi l’Infinix Note 12 (G96), qui est un rafraîchissement du Note 12 original avec un nouveau chipset (vous l’avez deviné, c’est l’Helio G96).



À ce rythme, il pourrait manquer de problèmes à résoudre.



La série Reno8 sera lancée le 23 mai.



La famille X4 s’agrandit bientôt.



Il est incroyablement léger et cache mieux son pli que n’importe quel pliable que nous avons vu !



Doté d’une configuration à quatre caméras et de quatre options de couleur.



Samsung vise des téléphones phares mieux optimisés.



Les améliorations du portefeuille et des podcasts sont arrivées.



Le Note 11T Pro+ apportera le chipset Dimensity 8100 de MediaTek.



Le G71 d’origine a un écran OLED de 6,4″ à 60 Hz et le même chipset. Cela semble être plus proche (en fait, presque identique) du G82.



Le produit phare de Vivo vient de devenir mondial et il est ici pour examen.



OnePlus a officiellement confirmé qu’il utilisera le nouveau chipset. Le Nord 2T sera officiellement dévoilé ce jeudi.



Snapdragon 8 Gen1 + et le tout nouveau Snapdragon 7 Gen 1 devraient être lancés lors de l’événement.



Le nouveau produit phare de Sony s’est immédiatement hissé au sommet de notre classement.



C’est le même chipset que l’Ace d’origine, mais un nouvel écran. L’appareil photo et la batterie ont été changés ainsi que quelques autres choses (comme l’ajout d’une prise jack 3,5 mm).



Les ventes ouvertes commencent le 24 mai.



Samsung a déjà utilisé du titane pour ses montres, mais ce sera son premier verre saphir.



C’est une résolution inhabituelle – la rumeur veut que Honor ait obtenu de nouveaux capteurs Sony à utiliser dans la série 70.



Arrive sur les marchés européens à partir de juin.



Le boîtier n’est pas fabriqué par Huawei lui-même, bien sûr, mais le niveau d’intégration semble rendre l’expérience transparente.



Reno8 devrait lancer le Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm tandis que le Reno8 Pro devrait apporter le Dimensity 8100 de MediaTek.



Un cas qui a fui semble également confirmer la conception.



Deux nouveaux midrangers 5G alimentés par les chipsets MediaTek Dimensity.



Le smartphone sera lancé le 19 mai.