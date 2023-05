Revue de la semaine 20 : HTC U23 Pro officiel, les caméras du Xperia Pro détaillées

Dans une phrase qui ressemble à une explosion du passé, HTC a annoncé un nouveau téléphone cette semaine. Le HTC U23 Pro contient un chipset Snapdragon 7 Gen 1, un OLED FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un appareil photo principal de 108 MP. Le U23 Pro est étanche à l’eau et à la poussière IP67 et dispose d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 30 W. Le téléphone est sorti à Taïwan, à partir de 16 990 TWD (550 $/510 €/45 505 INR).

Les détails du Sony Xperia Pro-II ont fait surface dans un rapport cette semaine. Il indique que le téléphone aura trois capteurs empilés Exmor-T (la même technologie avancée que dans le capteur principal du Xperia 1 V), et pourrait à nouveau apporter un capteur principal de 1 pouce (s’il pourra utiliser sa pleine taille ce le temps reste une question). Le rapport indique que nous devrons peut-être attendre le début de 2024 pour le Pro-II.

Google a résolu le problème de surchauffe et d’épuisement de la batterie qui affligeait certains utilisateurs des séries Pixel 6 et 7. Le correctif a été effectué par Google au niveau du serveur, sans que l’utilisateur final ait besoin de faire quoi que ce soit.

Oppo pourrait être sur le point de quitter le marché européen. Après des informations selon lesquelles Oppo quitte le marché français, son site Web allemand a maintenant été effacé de tous les produits, alimentant la spéculation selon laquelle Oppo quitte l’Europe. Oppo réfute les allégations.

Une fuite du Google Pixel 8 Pro, montrant ce qui semble être un thermomètre infrarouge à l’arrière. Le Pixel 8 Pro devrait être dévoilé aux côtés du Pixel 8 en octobre, et ils seraient tous deux alimentés par le propre SoC Tensor G3 de Google. L’écran du Pixel 8 Pro serait plus petit que celui du Pixel 7 Pro, à 6,52 pouces, et il utiliserait le plus grand capteur ISOCELL GN2 de Samsung pour son appareil photo principal.

Enfin, les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 pourraient arriver plus tôt que d’habitude. Une rumeur d’événement pour le 26 juillet signifierait que la paire sera mise en vente le 11 août – c’est une ou deux semaines plus tôt que l’annonce de la paire pour 2022.

