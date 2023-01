Revue de la semaine 2 : la série Galaxy S23 arrive le 1er février

Depuis septembre, chaque récapitulatif de fin de semaine que nous avons fait a présenté au moins quelques histoires du Galaxy S23. On en arrive au point où l’on pourrait penser que nous avons vu toutes les fuites de la série Galaxy S23 possibles, mais semaine après semaine, nous obtenons de nouveaux éléments du puzzle.

La plus grande des nombreuses histoires S23 cette semaine a été la confirmation que Samsung a officiellement confirmé qu’il organiserait l’annonce de la série le 1er février. L’événement Unpacked débutera à 18 heures UTC et sera diffusé en direct. Et Samsung a ouvert la réservation pour la série S23 en même temps.

Plus tôt dans la semaine, nous avons reçu des vidéos promotionnelles officielles de la série Galaxy S23, mais celles-ci ont été retirées depuis. Quelques jours plus tard, nous avons reçu des rendus de presse officiels, montrant les versions finales du Galaxy S23, du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 Ultra.

Pour couronner le contenu lié au S23, nous avons pu voir des mannequins des trois téléphones pour une comparaison de taille.

Pendant ce temps, nous avons publié notre revue Samsung OneUI 5.0 et vous avez vraiment aimé cela.

Au-delà du camp Samsung, nous avons vu les Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ être mis en vente en Inde. Le Redmi Note 12 a un prix de base de 17 999 INR (220 $/205 €), tandis que le Note 12 Pro et le Note 12 Pro+ commencent à 24 999 INR (305 $/285 €) et 29 999 INR (370 $/340 €), respectivement.

Windows a mis fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8.1, donc si vous utilisez l’un ou l’autre, vous devriez envisager une mise à jour.

Ce sont les histoires clés de la semaine numéro 2, mais vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous. A dans une semaine !

Le design est sûrement finalisé maintenant. Nous avons moins d’un mois avant le lancement de la série S23.



Les teasers se concentrent sur l’appareil photo – en particulier la résolution et les performances en basse lumière du Galaxy S23 Ultra.



La One UI déjà bonne de Samsung vient de s’améliorer encore.



Apple aurait passé des commandes à ses fournisseurs d’écrans pour plus de panneaux Dynamic Island.



Le Pro + est livré avec un appareil photo 200MP et une charge de 120W.



Les deux téléphones devraient faire leurs débuts le 18 janvier.



Le haut-parleur offrira de meilleures basses et le téléphone est équipé de microphones capables, écrit Ice Universe.



Apple tente également de réduire sa dépendance à l’égard de la fabrication chinoise.



Le Pro utilisera prétendument un nouveau capteur IMX888, plus une caméra ultra large 50MP à résolution supérieure et probablement le même module périscope 64MP.



Il a même une île dynamique.



La couleur peut être exclusive au magasin de Samsung.



Il pourrait également s’agir de l’A34 si les rumeurs se trompaient sur le taux de rafraîchissement de son écran.



Le fabricant de téléphones envisage également de réduire le nombre de modèles de sa série A.



L’événement se tiendra à San Francisco, qui sera le premier événement Unpacked en personne en trois ans.



Les utilisateurs peuvent également réserver le prochain ordinateur portable Galaxy Book.



Au lieu de cela, le duo haut de gamme obtiendra des boutons à semi-conducteurs avec des moteurs Taptic supplémentaires simulant la physique perdue.



Les ventes ouvertes commencent le 15 janvier à 00h00.



Il s’agit de l’oxymétrie de pouls utilisée dans les smartwatches d’Apple.



Il ressemble à un Xiaomi Civi 2 renommé.



La société abandonne enfin les doubles écrans plats.



Il est temps de passer à Windows 10 ou 11.



Les deux téléphones devraient être lancés avec Android 13 prêt à l’emploi.



C’est un Oppo A57 rebaptisé.



Serait-ce le successeur du 12S Ultra ?