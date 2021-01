Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. Le développement majeur des sept derniers jours a été le lancement officiel de la famille Galaxy S21, qui a immédiatement été pré-commande. Vous pouvez parcourir la liste ci-dessous pour notre couverture détaillée.

Un autre téléphone haut de gamme lancé cette semaine avec l’iQOO 7, mais étant limité à la Chine, il n’a pas été autant sous les projecteurs. Pendant ce temps, OnePlus a lancé son premier smartband et nous avons même eu l’occasion de l’examiner.

Xiaomi s’est retrouvé sur la liste noire des États-Unis et espère que la nouvelle administration dirigée par Joe Biden prendra des mesures pour mettre fin à la guerre commerciale avec la Chine ou elle pourrait rencontrer d’autres difficultés plus tard. Dans des développements plus positifs, il a partagé une liste de 27 téléphones éligibles pour la mise à jour MIUI 12.5.

Motorola a taquiné son prochain produit phare, baptisé Edge S, confirmant que les Edges de l’année dernière n’étaient pas uniques. Pendant ce temps, le top-dog Find X3 d’Oppo est apparu dans les images, nous donnant une bien meilleure idée de son design.

Vous pouvez lire les détails sur ces derniers, ainsi que nos autres meilleures histoires en suivant les liens ci-dessous.

Listes concises des avantages et inconvénients relatifs des trois nouveaux produits phares par rapport les uns aux autres.



Le téléphone le plus ancien de la liste est le Redmi Note 7, introduit il y a deux ans.



La société a été qualifiée de «société militaire communiste chinoise» par l’administration Trump.



Conçu pour être utilisé sur les tablettes et les ordinateurs portables.



Le processeur promet une augmentation de 30% des performances multicœurs par rapport à l’Exynos 990, 40% sur le GPU et un NPU plus efficace.



Il y a eu de nombreuses fuites de la part des suspects habituels ainsi que des dérapages de porteurs. Voici tout en un seul endroit.



L’écran peut faire 120 Hz à la résolution complète de 1440p + pour la première fois sur un téléphone Samsung. Les deux caméras télé sont un périscope 10x et une lentille 3x.



Il devrait arriver sous le nom de Galaxy F62 sur certains marchés.



Le prochain produit phare de Moto arrive.



Un bref aperçu des nouveautés du nouveau trio Galaxy S21.



Même chose entre les deux modèles, mais pas loin de la configuration triple S20 non plus.



Il y a quatre capteurs à l’arrière, logés à l’intérieur d’une saillie contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant.



Le service continuera à être opérationnel jusque-là même pour ceux qui n’ont pas encore accepté les nouvelles conditions.



Selon les avocats, l’acquisition comprend d’anciens brevets liés à la sécurité.



Les premières ventes en Chine débutent le vendredi 15 janvier.



La déclaration de la société intervient moins de 24 heures après l’annonce de la liste noire.



La première mise à jour majeure arrivera dans les dix prochains jours.



La société a insisté sur le fait de nier un rapport récent.







Le Dragon mécanique est composé de deux couvertures arrière Mi 11 et quatre Mi 11 en cuir végétarien.



L’appareil commencera bientôt à se vendre en Inde pour 2499 INR (35 $ / 27 €).



Le capteur peut produire du HDR 12 bits, dispose d’un mode à faible bruit, qui augmente la sensibilité en basse lumière, et d’un système de mise au point automatique amélioré.



Des rumeurs de la fin de l’année dernière affirmaient qu’Apple travaillait sur des iPad Pro avec des écrans OLED et mini-LED.



Le K40 haut de gamme offrira le dernier chipset Qualcomm phare au prix de base de 2999 CNY (463 $).