Revue de la semaine 19: le Zenfone 8/8 Flip est arrivé, regardez le Huawei P50, Pixel 6

Une autre semaine est terminée, alors récapitulons-le. À commencer par les iPhone 13 et 13 Pro, qui auront des îlots de caméras plus grands, en raison de leur meilleur matériel de caméra. Toute la série iPhone 13 sera également légèrement plus épaisse.

Asus a dévoilé le petit Zenfone 8 et le plus grand Zenfone 8 Flip avec un système de triple caméra rotative. La paire est déjà disponible en Europe et à Taiwan.

Nous avons vu des rendus de la prochaine série Huawei P50, qui montrent trois capteurs de caméra dans un anneau de caméra et un autre pour la caméra principale de 1 pouce supposée. Actuellement, le capteur Samsung 1 / 1,12 pouce qui orne le Xiaomi Mi 11 Ultra est actuellement le plus proche de cette taille convoitée de 1 pouce. Le Huawei P50 devrait avoir une configuration de caméra équivalente à 13-90 mm. Les rendus ne montrent pas clairement un périscope, nous pourrions donc envisager un objectif à zoom variable, similaire à celui des Sony Xperia 5 III et 1 III.

La série Google Pixel 6 a cassé la couverture avec quelques rendus de ce qui est prétendument le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. La paire a adopté un design unique avec une couleur d’accent orange. Nous voyons deux caméras sur le Pixel 6 et trois sur le Pixel 6 Pro – aucun mot sur les capteurs ou les spécifications, mais les rendus montrent clairement que nous ne devrions pas nous attendre à un périscope.

Les prochains écouteurs antibruit de Sony – les WF-1000XM4 ont fui dans des images détaillées, montrant à la fois les écouteurs et le boîtier. Les écouteurs semblent plus compacts que leurs prédécesseurs. Ils devraient arriver le 9 juin, avec éventuellement de l’audio haute résolution.

C’étaient les histoires clés de la semaine – la liste complète est ci-dessous. Rendez-vous dans une semaine!

On s’attend à ce qu’Apple apporte la parité des caméras sur ses prochains modèles Pro.



Nous attendons toujours le premier portable audio de la société avec ANC.



Le Zenfone 8 est plus petit que le Xperia 5 III. Le Flip est un Zenfone 7 avec un Snapdragon 888 et quelques autres modifications. Disponible en pré-commande aujourd’hui.



La tablette alimentée par M1 affiche des performances comparables à celles des ordinateurs portables dotés d’un processeur Intel ou AMD de 15 W.



Le rendu montre à quoi peuvent ressembler les configurations de la caméra à l’intérieur des anneaux.



Une autre source a confirmé l’apparence, tout en disant que les couleurs ne sont pas exactes.



Le Pro a une variante compatible NFC, les deux sont alimentés par le chipset Helio G95.



Les prochains écouteurs TWS apportent un design plus rond et compact avec un étui de chargement plus fin.



Le téléphone a été photographié en Chine et il semble être une alternative moins coûteuse au Galaxy A52 5G avec des spécifications similaires.



Le département américain de la Défense décide de reculer après une action en justice, déposée devant les tribunaux américains.



La série Reno6 devrait être lancée le 22 mai en Chine.



Auparavant, Sony pensait que la pénurie d’approvisionnement se terminerait au second semestre de cette année, mais plus tard, il a déclaré aux analystes que les pénuries dureraient jusqu’en 2022.



Il comportera un chipset MediaTek Dimensity et un écran à taux de rafraîchissement élevé.



Les deux modèles seront dévoilés lors du prochain événement Unpacked aux côtés des nouveaux pliables.



Et peut-être aussi des tablettes et même des téléphones. La puce remplacera les Snapdragons actuellement utilisés dans les ordinateurs portables Windows-on-ARM de Samsung.



Les deux appareils ne disposent que d’un refroidissement passif pour le chipset M1, mais l’ordinateur portable a réussi à maintenir une vitesse d’horloge légèrement plus élevée.



La génération XM4 sera nettement plus compacte que les têtes XM3 TWS actuelles.



Suivant le nouveau langage de conception iMac.



Les commandes devraient être expédiées à partir du 11 juin.



Les deux téléphones reçoivent le traitement One UI 3.1 (Core).



Le téléphone a été lancé sur d’autres marchés avec MIUI 12, qui est actuellement en cours de mise à niveau.



Le surnom Plus a eu une courte vie dans le moulin à rumeurs.