Revue de la semaine 18: Galaxy Z Fold3 pour prendre en charge le S Pen, Xiaomi est de retour dans le jeu de la tablette

Il est temps de revenir sur les histoires les plus mémorables qui ont façonné le monde des smartphones au cours des sept derniers jours. Des fuites de matériel promotionnel sur les Samsung Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 ont révélé un écran secondaire plus grand pour le clapet, tandis que le plus grand téléphone pliable prendra enfin en charge le S Pen.

Apple est loin d’être lancé prochainement, mais la rumeur s’accélère déjà. La série iPhone 13 aura des écrans AMOLED 120 Hz fournis par Samsung, mais il n’y aura aucun téléphone pliable dans la famille – le premier n’est pas attendu avant 2023.

Asus vise également une entreprise d’abord – son nouveau produit phare Zenfone 8 aura une classification IP68, ce qui signifie qu’il sera le premier smartphone du fabricant taïwanais à être correctement étanche et anti-poussière. Nous avons également vu des fuites de rendus, suggérant que l’un des téléphones sera assez compact, répondant à un créneau largement sous-desservi.

Consultez la liste complète de nos histoires les plus populaires de la semaine dernière ci-dessous.

Mis à niveau avec un écran bord à bord et un capteur SpO2.



Le Z Fold3 prend en charge le S Pen, le Z Flip3 passe aux caméras verticales.



Nous entendons dire que les iPhones passent à 120 Hz cette année depuis un certain temps maintenant.



Il comportera quatre caméras arrière et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.



Le fournisseur a confirmé qu’il travaillait sur de tels capteurs dans le passé.



La nouvelle plate-forme est plus fluide que n’importe quel système d’exploitation vu sur un smartphone Huawei.



Le téléphone inédit a été répertorié comme un appareil qui recevra des mises à jour de sécurité trimestrielles.



Des produits phares comme le Mi 9 ou le Mi Mix 3 seront probablement laissés pour compte.



La société organise une conférence dans deux semaines où nous pourrions voir la nouvelle gamme de téléphones.



Ce sera le premier smartphone Asus à être étanche et anti-poussière.



Les codes sources ont révélé trois appareils alimentés par les plates-formes sm8150 et sm8250 de Qualcomm.



La ligne phare a bénéficié de quatre années entières de support micrologiciel.



Il y a un tas de correctifs de sécurité qui vous attendent.



Une énorme fuite Samsung a révélé à quoi ressemblera le Galaxy Z Flip3 et certaines maquettes de rendus nous permettent d’imaginer le design du téléphone inédit.



La série Zenfone 8 sera dévoilée le 12 mai.



Le successeur du populaire S20 FE de l’année dernière devrait être annoncé en août.



Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le nouveau Pad Pro 2021.



Les applications sur le téléphone exécutant EMUI 11 se chargent un peu plus rapidement.



Les Pixel Buds moins chers peuvent arriver dès que Google I / O.



C’est tout ce que le Redmi Note 10 Pro est … mais ajoute la 5G et probablement un meilleur chipset aussi.



Samsung fournira les panneaux OLED flexibles.



Il dispose également d’une triple caméra 64MP.



La tablette sera disponible dans un total de cinq couleurs.



Jusqu’à présent, les traductions automatiques ne sont apparues qu’en portugais et en turc.