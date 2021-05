Revue de la semaine 17: Redmi K40 Gaming, la série Vivo V21 et l’iQOO 7 deviennent officiels

Dans les derniers jours d’avril, nous avons vu un tas de nouveaux lancements de smartphones, ainsi que de grandes entreprises publier leurs rapports financiers trimestriels. Sony a révélé que la PlayStation se porte très bien et, même si son activité de téléphonie mobile ne se vend pas beaucoup, elle génère toujours des bénéfices.

Nous avons vu le Redmi K40 Gaming arriver avec des touches d’épaule pop-up et le chipset Dimensity 1200, et la série vivo V21 est également devenue officielle. Une autre annonce de vivo a également attiré votre attention: la nouvelle série iQOO est enfin mondiale, avec l’iQOO 7 Legend alimenté par Snapdragon 888 particulièrement excitant.

Samsung a également fait une annonce majeure avec quatre ordinateurs portables Galaxy Book, tandis que sur la scène des smartphones, la société coréenne a principalement apporté des mises à jour. Les séries Galaxy S20 et Galaxy S21 ont de nouveaux firmwares améliorant l’appareil photo, et Android 11 frappe trois autres appareils – le Galaxy M01, le Galaxy A41 et le Galaxy Tab A7.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires intéressantes de la semaine. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des plus lus ces derniers jours.

Il améliore également la fonction de partage rapide.



Le premier téléphone de jeu de Redmi a tout ce que vous attendez.



Il est livré avec One UI 3.1 et un nouveau patch Android.



Les modèles AMOLED sont disponibles en tailles 13,3 « et 15,6 », les deux sont très fins et légers.



Si vous avez fait une supposition, vous pouvez maintenant savoir si vous aviez raison ou tort.



Il devrait également contenir un écran QHD + et une batterie de 6000 mAh.



Le produit phare sera lancé le 20 mai en Chine.



La mise à jour améliore également la fonctionnalité de partage rapide et inclut le correctif de sécurité Android de mai 2021.



Redmi a également annoncé son partenariat avec JBL Audio.



Il existe trois modèles: vivo V21 et V21 5G avec un Dimensity 800U et le vivo V21e avec un Snapdragon 720G.



La rumeur dit que le capteur aura une taille de 1 / 1,37 « et aura des pixels de 0,64 µm avec prise en charge du binning 4 en 1.



Bien que cela soit dû à un prix de vente moyen plus élevé, la société a en fait vendu moins de téléphones cette année que l’année précédente.



Dipslay AMOLED 90Hz, SD765G, charge 65W, caméra 64MP. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?



N5P est un raffinement du processus 5 nm original de TSMC appelé N5, qui augmente encore les vitesses d’horloge et réduit la consommation d’énergie sur N7.



Les premières ventes sont prévues plus tard cette semaine.



La société a une fois de plus lancé un produit phare à l’étranger avec un chipset et des caméras différents.



Le smartphone NOH-AL00 est apparu à TENAA.



La plupart d’entre eux sont en Chine puisque c’est là que le groupe a été lancé pour la première fois. Depuis lors, il s’est étendu aux marchés étrangers.



Vous permet de déverrouiller le téléphone tout en portant un masque avec l’Apple Watch.



Le système d’exploitation ressemble à iOS avec certaines applications Huawei en plus.



Le géant coréen a réalisé le même faible montant de ventes, à peine 1 billion de KRW.



La série Honor 50 sera dévoilée en mai et le Pro + sera le produit phare.