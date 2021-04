Une autre semaine est venue et est repartie, et il est temps que nous fassions un récapitulatif. Le premier événement d’Apple de l’année a eu lieu et a apporté de nouveaux iPad Pro, un nouvel iMac, le tracker intelligent AirTag et une peinture violette pour les iPhone 12 et 12 mini.

L’iPad d’Apple dispose désormais d’un processeur M1 directement sur le MacBook Pro et Air. On ne sait pas si la tablette va enfin commencer à faire plus de choses sur ordinateur, comme avoir une bonne prise en charge du système de fichiers ou exécuter des applications de bureau comme Final Cut Pro. Mais il prend désormais en charge Thunderbolt 4 via son port USB-C, ce qui lui permet d’alimenter un moniteur externe.

L’iPad Pro 11 pouces a conservé son excellent écran LCD IPS 120 Hz, mais l’iPad Pro 12,9 pouces dispose désormais d’un écran mini-LED avec une luminosité typique de 1000 nits et une luminosité maximale de 1600 nits. Il est toujours certifié 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision. Apple l’appelle le Liquid Retina XDR.

L’iMac a un nouveau design fin et coloré et la puce M1 basée sur ARM. Il dispose d’un écran de 23,5 pouces 4,5K avec 500 nits, une configuration de départ de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD et un prix de départ de 1299 $.

Les AirTags seront lancés le 30 avril pour 29 $ par pièce ou 99 $ pour un pack de quatre. Ils intègrent la technologie Ultra Wideband pour une recherche de précision. À la manière d’Apple, les balises ne peuvent pas être attachées à quoi que ce soit sans un accessoire payant. Pourtant, mettre un AirTag dans une poche est gratuit après ces frais initiaux de 29 $.

Le marché des smartphones a renoué avec la croissance au premier trimestre avec une augmentation de 24% des expéditions. Samsung a ouvert la voie avec un bond de 32% des ventes, suivi par Apple et Xiaomi. En chiffres bruts, Samsung a expédié 77 millions de téléphones, Apple 57 millions et Xiaomi 49 millions. Huawei était à l’autre bout du spectre, abandonnant le top 5 pour la première fois depuis des années.

Les caméras sous-écran de prochaine génération constitueraient une grande amélioration par rapport à la première que nous avons vue dans le ZTE Axon 20. Ces nouvelles caméras arriveraient au second semestre 2021 avec des téléphones de Samsung et Oppo (pliables), vivo, Xiaomi , ZTE et Meizu en préparation.

Le Galaxy S20 FE de Samsung utilise désormais le chipset Snapdragon 865 de manière uniforme sur les modèles 4G et 5G. L’Exynos 990 disparaîtra.

Le Google Pixel 5a 5G, qui arriverait le 11 juin, arborera un Snapdragon 765G, correspondant au Pixel 5 pour la puissance de traitement.

D’accord, c’étaient les sujets clés de la semaine. Vous pouvez trouver la liste complète des meilleures histoires lues ci-dessous. À la semaine prochaine!

La puce M1 est beaucoup plus rapide et vous pouvez configurer votre tablette avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage.



Les cinq principales entreprises ont amélioré leurs expéditions globales sur une base annuelle.



Les caméras sous-écran de nouvelle génération seraient «grandement améliorées».



La puce ne sera pas bon marché, cependant.



Fini le Galaxy S20 FE alimenté par Exynos 990.



Il est livré avec des mises à niveau complètes.



L’équipe avait une philosophie similaire lorsqu’elle travaillait sur le produit phare Xperia comme lors du développement des caméras Alpha.



Il existe de nouvelles options de couleur pour les étuis en cuir et en silicone, ainsi que le portefeuille MagSafe.



Cela a été révélé par le code dans l’Android 12 Developer Preview 3.



Il partagera probablement quelques spécifications clés avec le Galaxy A32.



Il sera fortement modifié, y compris les déclencheurs d’épaule physiques et un commutateur pour le mode de jeu.



Tout comme nous l’avons vu dans les rendus iPhone 13 et 13 mini.



La nouvelle vient officiellement de l’entreprise elle-même.



Le téléphone coûterait à partir de 1 999 CNY, soit juste au nord de 300 $.



Le design est un grand départ du Honor V40 qui a été dévoilé en janvier.



Apparemment, c’est la décision d’Apple d’inclure un capteur ToF sur l’iPhone 12 Pro qui a amené Samsung à penser à le ramener.



La mise à jour originale d’Android 11 a été publiée il y a près d’un mois, mais a été retirée en raison de bugs. Ce correctif résout ces bogues.



Ils peuvent être utilisés comme capteurs, moniteurs pour bébé et solutions de caméra.



Bat le Snapdragon 870.



Tecno n’a pas officiellement annoncé le téléphone, techniquement, mais un magasin au Kenya accepte déjà les précommandes.



L’AirTag utilise l’application Find My pour vous diriger vers vos affaires.



Le nouveau smartphone de la série K sera dévoilé le 6 mai.