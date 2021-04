Cette semaine, LG a finalement confirmé qu’il mettait fin à sa production de téléphones, après près de 20 ans dans l’entreprise. LG arrêtera de fabriquer des smartphones, mais il a promis de prendre en charge ses téléphones premium (en particulier les appareils des séries G et V, sortis après 2019) pour jusqu’à trois mises à jour du système d’exploitation Android.

Pendant ce temps, nous avons vu des rendus de haute qualité du prochain smartphone P50 de Huawei et une image à l’état sauvage d’un prototype apparent P50. La rumeur veut que Huawei attendra de dévoiler sa série P50 jusqu’en juin, date à laquelle il sortira son Harmony OS 2.0.

Nokia a dévoilé six téléphones. Les Nokia X10 et X20 apportent la 5G, trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et trois ans de garantie pour un prix de 310 € et 350 €, respectivement. Le X10 arrive en juin, tandis que le X20 en mai.

Les quatre autres sont les G20 et G10 sous Android 11 et les Nokia C10 et C20 sous Android 11 Go. Les G20 et G10 ont des batteries de 5050 mAh, des écrans LCD de 6,5 pouces 720p + et un prix de 160 € et 140 €, respectivement. Les C10 et C20 sont vraiment abordables à 75 € et 90 €.

Lenovo a annoncé son téléphone de jeu Legion Duel 2. Il adopte une approche intéressante avec deux batteries, deux ports de charge, deux moteurs haptiques et un appareil photo 44MP monté sur le côté. Le Legion Duel 2 sera mis en vente plus tard ce mois-ci en Chine et arrivera en Europe en mai. Le prix commence à 799 € pour le modèle 12/256 Go et monte à 999 € pour le modèle 16/512 Go avec une station de charge fournie.

Enfin, regardons Sony. Il organisera un événement en ligne pour ses Xperia 1 III et Xperia 10 III le 14 avril. Le Xperia 1 III aurait enfin une caméra périscope. Le téléphone conservera probablement sa prise casque de 3,5 mm, son écran OLED 4K de 6,5 pouces et son facteur de forme général.

Telles étaient les principales histoires de la semaine. A la prochaine!

