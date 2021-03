La série OnePlus 9 arrivera la semaine prochaine (23 mars) et elle a été largement mise en avant dans nos principales histoires cette semaine. Il semble que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro auront un écran LTPO OLED, capable d’exécuter une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz en même temps. La technologie de fond de panier LTPO permettra aux écrans des OnePlus 9 et 9 Pro de passer entre 120 Hz et 1 Hz pour maximiser la fluidité et la durée de vie de la batterie.

Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine, commençons. Samsung a dévoilé les Galaxy A52, A52 5G et Galaxy A72. Les trois téléphones sont déjà en vente – les Galaxy A52 4G et A72 4G offrant des chipsets Snapdragon 720 et des écrans de rafraîchissement 90Hz, tandis que le Galaxy A52 5G a un chipset Snapdragon 750 et un écran 120Hz.

