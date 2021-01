Bienvenue dans le récapitulatif d’une autre semaine. À l’approche de l’annonce de la famille Galaxy S21, il y avait inévitablement un tas d’histoires liées à cela. Un ensemble de rendus de cas a tenté de répondre à la manière dont le S Pen se fixera au S21 Ultra, soulevant plus de questions dans le processus, tandis qu’une infographie divulguée détaillait les nouvelles caméras. Une source a affirmé qu’il n’y aurait pas de slot microSD sur les non-Ultras, un autre développement malheureux. Plus important encore, Samsung a fixé officiellement la date de déballage.

Les Galaxies haut de gamme ne sont pas encore mises en ligne, mais nous avons reçu un tas de nouvelles annonces cette semaine pour lancer 2021. Samsung lui-même a lancé le Galaxy M02 en Inde pour se battre avec les Realmes et Redmis dans le segment d’entrée de gamme.

En parlant de ça, il y avait aussi un Realme et un Redmi. Le Realme V15 5G n’est pour l’instant que la Chine et est livré avec un AMOLED de 6,4 pouces, un appareil photo 64MP et le chipset Dimensity 800U. Le Redmi Note 9 5G, d’autre part, vient d’échapper à la Chine en adoptant un T pour se démarquer – connu sous le nom de Redmi Note 9T 5G pour le monde, il arbore un écran LCD de 6,53 pouces, un appareil photo principal de 48 MP (pas ultra large cependant ) et une batterie de 5000 mAh. Le Mi 10i, quant à lui, est là pour mélanger les choses dans le milieu de gamme avec un Snapdragon 750G, un appareil photo principal de 108 MP et un écran LCD de 120 Hz.

Pour toutes les annonces et l’anticipation de Galaxy, l’histoire la plus populaire s’est avérée concerner la nouvelle politique de confidentialité de WhatApp, selon laquelle elle commencera à partager les données des utilisateurs avec d’autres sociétés Facebook (pas dans l’UE, cependant, oui!).

Sur le plan matériel, Qualcomm a annoncé le chipset Snapdragon 480 – le premier SoC de la série 400 de niveau inférieur avec une capacité 5G. Un document de certification en provenance de Chine a révélé que Huawei avait un chargeur de 135 W en préparation, évalué à 20 V / 6,75 A – un peu excessif pour un téléphone, nous estimons, et peut-être un adaptateur d’ordinateur portable?

Vous pouvez lire les détails sur ces derniers, ainsi que d’autres articles à la une en suivant les liens ci-dessous.

Pour les utilisateurs non européens, il s’agit soit de ceci, soit de la suppression de votre compte.



L’énorme événement Galaxy S21 de Samsung sera mis en ligne le 14 janvier à 16h00 CET.



C’est la version longue du premier teaser vidéo de la fin de l’année dernière.



C’est plus ou moins la même chose pour le S21 et le S21 +, tandis que le S21 Ultra obtient un objectif périscope plus long et un module téléobjectif supplémentaire.



La série Galaxy S21 devrait être annoncée la semaine prochaine le 14 janvier.



Le stylet sera disponible en tant qu’achat séparé – seul ou livré avec un étui. Et vous voudrez l’étui si vous ne voulez pas perdre le S Pen.



Les premières ventes commencent le vendredi 8 janvier.



Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 450 daté.



Il contient un écran AMOLED de 6,4 « et est livré avec un chargeur de 65 W.



Un Redmi Note 9 5G remanié pour les marchés hors de Chine.



Il devrait aller de pair avec la ligne Mi Band de Xiaomi et sera lancé à nouveau dans une semaine.



C’est ce que les fabricants de boîtiers utiliseront pour concevoir leurs produits pour le prochain membre de la série Galaxy A.



@realDonaldTrump doit supprimer trois vidéos offensantes ou faire face à une interdiction permanente.



Il alimentera les androïdes 5G budgétaires de 2021.



Le téléphone Oppo PEEM00 a atteint 771 491 points sur la plateforme d’analyse comparative.



Huawei cherche à améliorer son jeu de charge.



Tous les appareils des trois dernières années recevront la nouvelle interface.



Amélioré pour travailler et étudier à domicile.



Cela aide lorsque vous avez le seul appareil avec le chipset le plus puissant.



Il utilisera un écran IPS de 120 Hz.



Trois appareils Samsung, deux LG, un Asus, un TCL et le OnePlus 8 Pro figuraient sur la liste.