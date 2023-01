Revue de la semaine 1 : OnePlus 11 et Lenovo ThinkPhone sont officiels, le CES 2023 démarre

Alors que le nouveau 2023 a commencé, récapitulons sa première semaine. Le CES 2023 a eu lieu à Las Vegas, qui est traditionnellement le théâtre pour Intel et AMD de faire une grande annonce. AMD a détaillé ses processeurs de bureau et mobiles Ryzen 7000, ainsi que quatre nouveaux GPU de la série Radeon 7000. Intel a dévoilé ses processeurs pour ordinateurs portables de 13e génération, s’appuyant sur la 12e génération innovante et populaire.

De l’autre côté du monde, OnePlus a annoncé son nouveau produit phare – le OnePlus 11 – en Chine. Il est livré avec une puce Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM, des appareils photo réglés par Hasselblad, un écran LTPO 3.0 AMOLED de 6,7 pouces et une batterie de 5 000 mAh. Le OnePlus 11 est déjà disponible pour les commandes en Chine avec une disponibilité mondiale à suivre en février. De plus, dans un changement de stratégie de nommage, il n’y aura pas de OnePlus 11 Pro cette année, c’est donc le produit phare du premier semestre.

Il ne s’est pas passé une semaine sans au moins une histoire populaire du Galaxy S23 depuis un moment maintenant et la semaine 1 de 2023 n’a pas fait exception. Tout d’abord, nous avons appris que Samsung abandonnerait les modèles de 128 Go et lancerait la gamme à 256 Go, ce qui malheureusement s’est avéré incorrect par la suite. Deuxièmement, nous avons obtenu des rendus officiels de haute qualité des trois modèles. Nous sommes fatigués de ressasser les spécifications à ce stade, mais il est agréable d’avoir une bonne idée des couleurs – beige, rose, sauge (vert) et noir.

La série Redmi Note 12 a fait ses débuts mondiaux, en commençant par l’Inde. À la manière typique de Redmi, le Redmi Note 12 qui sera vendu en Inde diffère légèrement de son homonyme disponible en Chine. Le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 Pro+ sont identiques.

Lenovo a annoncé le ThinkPhone de Motorola (oui, c’est le nom officiel). Comme un ordinateur portable ThinkPad, le ThinkPhone est fait de matériaux de haute qualité, possède une fonction accentuée en rouge – un bouton, au lieu d’un joystick, et est étroitement intégré aux appareils ThinkPad de Lenovo. Le ThinkPhone dispose d’un OLED 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une batterie de 5 000 mAh. Les subtilités supplémentaires incluent la charge sans fil, IP68 et la résistance améliorée aux chutes MIL-STD 810H. Lenovo n’a pas encore partagé le prix du ThinkPhone.

C’est le premier smartphone Redmi Note de l’année à être lancé en dehors de la Chine.



Dites adieu aux variantes de 128 Go.



Le téléphone dispose également d’une charge de 100 W et d’un nouvel écran.



Les GPU RX 7000 cibleront directement le populaire GPU 3060 de Nvidia, battez-le.



Comprend trois nouveaux modèles 3D V-Cache ainsi que des pièces non X abordables.



Nous examinons l’année écoulée des téléphones sous la ceinture de OnePlus.



Les Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ sont désormais hors de Chine.



Cependant, le montant est inférieur de 10 % à celui de la série précédente.



Si vous avez déjà imaginé un ThinkPhone, il ressemblait probablement à ceci.



La rumeur veut qu’elle devienne officielle au début du mois prochain.



Cela devient officiel en Chine le 4 janvier.



Le mot vient tout droit de Li Jie, président de OnePlus China.



Il sera probablement destiné aux utilisateurs professionnels.



Qualcomm devrait donner la priorité au partenaire taïwanais en raison de son incroyable taux de rendement.



Il devrait être lancé vers avril ou mai.



La série Redmi K fait son retour en Inde après une interruption de trois ans avec le Redmi K50i, alors voyons ce qu’elle a à offrir.



Le nouvel écran UDR 2 000 a été certifié par UL Solutions.



Les ventes ouvertes aux États-Unis commencent le 12 janvier.



Sans surprise, Apple ne sera pas seul longtemps dans cet espace.



Le Core i9-13980HX est le processeur mobile le plus rapide d’Intel à ce jour.



L’alimentation sera fournie par 20V à 12A avec une solution à double pompe.



Les panneaux seront présentés en démonstration au CES 2023 à Las Vegas.



Le téléphone devient officiel en Chine demain.



Le Galaxy A34 5G aura un écran légèrement plus grand et des caméras différentes.



Le téléphone est livré avec 8/256 Go et est au prix de 39 999 INR (485 $/455 €).



Cependant, ils n’auront toujours pas de téléobjectifs et de LiDAR dédiés comme les modèles Pro.