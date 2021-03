Le coureur finlandais populairement connu sous le nom de «The Iceman», Kimi Raikkonen a été le dernier champion du monde de F1 en 2007, et a terminé deuxième en 2003 et 2005 et troisième en 2008, 2012 et 2018. Raikkonen est l’un des cinq pilotes à avoir a participé à 100 podiums et en compte actuellement 103. Raikkonen a actuellement 41 ans et à cet âge, semble toujours profiter de la Formule 1. Malgré une performance décevante en 2020, l’Iceman a un contrat d’un an avec Alfa Romeo.

