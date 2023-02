Revue de la saison 4 de ‘You’: Netflix Thriller s’essouffle

Quand Joe Goldberg, le personnage principal de de Netflix thriller psychologique You, a d’abord mis sa casquette de baseball vintage accidentellement cool, tout son schtick de bibliothécaire ébouriffé avait une tonne de charme. Sa conviction de trouver son seul véritable amour, par tous les moyens, était d’une sincérité attachante. Oui, il a tué plusieurs personnes au nom de l’amour. Mais au moins, son idée illusoire de la romance a servi de commentaire sur la façon dont la vie et l’amour ne correspondent pas tout à fait à l’image idéale d’Instagram.

Dans la nouvelle saison de You – saison 4 – Joe est un homme différent. Il est en plein mode d’auto-rédemption. Il sait qu’il est “problématique”. Il a l’intention de changer ses habitudes et ne traquera plus jamais, ne piégera, n’agressera physiquement ou ne manipulera psychotiquement personne dans le cercle d’amitié de sa nouvelle petite amie. D’une manière ou d’une autre, inexplicablement, cela le rend un peu ennuyeux.

Après avoir expérimenté le fait d’être un mari et un père dévoué dans saison 3, Joe est de retour à la vie de célibataire. Pour y retourner, il a dû déménager dans un tout nouveau pays. C’est les vacances européennes de Joe. Des flashbacks sur Paris révèlent ce qui s’est passé lorsque Joe a échappé pour la première fois au gâchis qu’il a laissé aux États-Unis. Mais principalement la saison 4 se déroule dans un Royaume-Uni modélisé par Notting Hill, un ciel ensoleillé s’arc-boutant sur les contreforts d’une université médiévale. Là, Joe prend le pseudonyme du professeur Jonathan Moore. Il enseigne la littérature américaine. Cela semble être un concert assez parfait pour lui.

Mais ses collègues britanniques et leurs amis et amants sont tout aussi insipides et ne servent à rien que ses copains aux États-Unis. Joe est rapidement empêtré dans des affaires qu’il s’est strictement efforcé d’éviter.

Apparemment, le nouvel amour de Joe est Kate Galvin (Charlotte Ritchie), une galeriste “sexuellement frustrée” avec une attitude hautaine et distante. Joe ne tombe pas exactement amoureux d’elle immédiatement. Surprendre. Mais tu sais que ce n’est qu’une question de temps, parce que c’est Joe. La différence cette fois est que Kate a un compteur de conneries aigu. Elle remarque quand Joe disparaît dans son monologue intérieur. C’est un peu comme si le Hot Priest remarquait les tendances évitantes de Fleabag.

Netflix



Subvertir les schémas répétitifs et trouver de nouvelles directions pour attirer Joe est le nom du jeu pour la saison 4. (On pourrait en dire autant des saisons 2 et 3, lorsque Love Quinn s’est avéré être un match psychotique parfait pour Joe.) Cette fois Joe utilise ses talents de traqueur pour le bien, tombé dans le beignet au centre d’un mystère de meurtre. Ensuite, il y a le texto inconnu qui se moque de Joe. Le scénario est inversé : Joe devient la fixation de quelqu’un d’autre.

Bizarrement, le principal point de différence qui fait que la saison 4 de You semble un peu décalée n’est pas la transformation de Joe. C’est son intérêt amoureux. Kate n’est pas exactement relatable, à moins que vous ne soyez une héritière obscènement riche vivant dans un appartement digne d’intérêt d’Architectural Digest. Guinevere Beck et Love Quinn (pour commencer) étaient au moins quelque peu reconnaissables de la génération Y avec des rêves et des espoirs. Tout ce qui leur arrivait de dérangeant était une flamme qui brûlait près de votre propre peau.

Netflix



La deuxième partie de la saison 4, qui arrive un mois plus tard que la première, est la meilleure moitié, donc ça vaut le coup de rester dans ce monde du royal britannique adjacent. Joe est toujours un narcissique antisocial sympathique, mais ce n’est pas le même narcissique antisocial que nous avons regardé, perversement, au cours des saisons précédentes. Surtout au cours du premier lot de cinq épisodes (il y en a 10 au total), notre voyeurisme de sa compétence satisfaisante, mais diabolique, n’est plus aussi amusant.

Il est à noter de voir Charlotte Ritchie, connue pour ses rôles adorables dans des sitcoms britanniques comme Ghosts et Feel Good, jouer un personnage nettement plus épineux. Cela semble être un jeu tactique pour que Ritchie s’assure que Kate est quelque peu sympathique, le plus réel de ses insupportables associés. Ed Speelers, qui a joué le héros titulaire dans l’adaptation fantastique de Christopher Paolini en 2006, Eragon, est magnétique en tant qu’auteur d’Oxford Rhys. Lui et Joe partagent un amour des livres, entre autres similitudes.

Tu as encore quelque chose à dire sur l’amour, mais on sent qu’il est sur le point de s’essouffler. Dans un sens tordu, l’arc de Joe atterrit dans des endroits relatables, mais y arriver est un voyage long et inégal. Peut-être, juste peut-être, nous nous rapprochons de raccrocher la casquette de baseball.

Les cinq premiers épisodes de You, saison 4, sont maintenant diffusés sur Netflix. Le deuxième lot de cinq épisodes arrivera le 9 mars.